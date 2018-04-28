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Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası’nda İstanbul’u temsil edecek

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Boccia takımı, Samsun’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Engelliler Sarayı’nda 1 buçuk yıldır eğitim gören 12 engelli sporcu, şampiyonada İstanbul’u temsilen...

Engelliler Türkiye Boccia Şampiyonası’nda İstanbul’u temsil edecek

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Boccia takımı, Samsun’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Engelliler Sarayı’nda 1 buçuk yıldır eğitim gören 12 engelli sporcu, şampiyonada İstanbul’u temsilen yarışacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 30 Nisan – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Samsun’da Türkiye Boccia Şampiyonası düzenlenecek. Yurdun dört bir yanından en iyi sporcuların katılacağı şampiyonada İstanbul’u Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü temsil edecek.

Çocuk yetenekler projesi kapsamında açılan kursta Taner Atasoy antrenörlüğünde 1 buçuk yıldır eğitim gören 12 sporcu, şampiyona nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Engelliler Sarayı’nda kurs gören sporcular, haftada 2 gün boyunca topları stiline göre falsolu, düz, yerden ve havadan atarak kendini geliştiriyor.

Turnuvaya hazırlanan sporcular arasında doğuştan spastik engelli olan 28 yaşındaki Selen Gülen de bulunuyor. Çok ağır engelli durumu bulunan ve boynundan aşağısını kullanamayan Selen’e top toplamadan rampa kurmaya kadar bütün işlerde ise 55 yaşındaki Dilfiraz Gülen yardım ediyor.

Hazırlıklarını büyük bir azimle sürdüren 12 Boccia sporcusunun hedefi, turnuvada başarı gösterip milli takıma seçilmek ve uluslararası platformlarda Türkiye adına yarışmak.

“TURNUVADA BAŞARILI OLACAKLARINA İNANIYORUM”

Sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şampiyonada İstanbul’u temsil eden sporcularımızın turnuvada başarılı olarak daha ileriye gideceklerine inanıyorum. Samsun’daki müsabakalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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