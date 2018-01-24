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Engelli kartallar Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi

BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 kursiyer, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi. Futbolcuların soyunma odasından çim sahaya kadar birçok yeri dolaşan engelliler, bol bol fotoğraf çektirdi.  Engelli kartallar,...

Engelli kartallar Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi
BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 kursiyer, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi. Futbolcuların soyunma odasından çim sahaya kadar birçok yeri dolaşan engelliler, bol bol fotoğraf çektirdi. 

Engelli kartallar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından bir yıl önce hayata geçirilen 'Beşiktaş JK Şeref Turu'nun konuğu oldu. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 30 öğrenci önce Beşiktaş Müzesi’ni ardından da stadyumu gezdi.

SEBA’NIN ÜÇ BOYUTLU HEYKELİNE BÜYÜK İLGİ

115 yıllık tarihi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne emeği geçmiş teknik adamlar, futbolcular ve kazanılan kupalar hakkında bilgi alan sporsever engelliler adeta zamanda yolculuk yaptı. Müzede en çok dikkat çeken ise kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın üç boyutlu heykeli oldu. Engelliler Seba’nın özel eşyalarıyla donatılan bölüme hayran kaldı. Kursiyerler daha sonra rehberler eşliğinde yedek kulübesi, basın tribünü, takım soyunma odası, misafir takım soyunma odası, basın toplantı odası, başkanlık locası gibi alanları dolaştı.Engelliler hayranı olduğu futbolcuların yerlerine oturup bol bol fotoğraf çektirdi. 

(FOTOĞRAF)

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