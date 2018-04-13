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Engelli gençler üretimleriyle engelleri aşıyor

İSTANBUL, () - Eyüpsultan Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sivil Havacılık Topluluğu tarafından organize edilen “Havacılık Sektöründe Kariyer Buluşması”...

Engelli gençler üretimleriyle engelleri aşıyor

İSTANBUL, () - Eyüpsultan Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sivil Havacılık Topluluğu tarafından organize edilen “Havacılık Sektöründe Kariyer Buluşması” fuarına katıldı.

Rehberlik merkezinde verilen eğitimler sonunda çocuklar ve eğitmenlerin ortaya çıkardığı ürünlerin tanıtımı ve satışı için farklı etkinlik ve fuarlara katılan Eserliler,  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sivil Havacılık Topluluğu tarafından organize edilen bu fuarda,  el emeği ürünleriyle büyük ilgi gördü.

ELDE EDİLEN KAZANÇLA ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLANIYOR

“Havacılık Sektöründe Kariyer Buluşması” fuarına katılan farklı firmalar , Eser standına  büyük ilgi gösterdi. Engelli gençlerin ürettiği bu ürünlerin satışından elde edilen gelirle Eserli öğrencilerin eğitimine katkı sağlanıyor. Engelli öğrencilerin yapmış olduğu ürünler ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Eser standının satış görevlileri arasında engelli öğrencilerinde olması ürünlere olan ilgi ve beğeniyi de artırdı.

Ayrıca fuara Türkiye'nin gözde kuruluşlarından “Solo Türk” de katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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