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Engelli atlet Zübeyde, Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci, İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde ter dökecek olan...

Engelli atlet Zübeyde, Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci, İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde ter dökecek olan milli atlet Süpürgeci’nin hedefi Türk Bayrağı’nı göndere çektirip madalyayla yurda dönmek.

İspanya’nın Tarragona şehrinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’na 26 ülkeden 4 bin sporcu katılıyor. Türkiye’yi bu organizasyonda temsil eden 345 sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci de yer alıyor. Süpürgeci, Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde yarışacak.

“UZUN SÜREDİR OLİMPİYATLARA ÇALIŞIYORUM”

Sıkı bir çalışma programından geçen milli atlet Süpürgeci, amacının rakipleri geride bırakıp Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu söyledi. Türk halkından dua bekleyen Süpürgeci, “Uzun süredir olimpiyatlara çalışıyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum. Ülkeme yakışır bir şekilde yarışıp olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağım” dedi.

Milli sporcuya başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugüne kadar birçok kez başarılar elde eden sporcumuz, yüz güldüren sonuçla geri dönecektir. Buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

YARI FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Süpürgeci, oyunların ilk ayağında 28 Haziran Perşembe günü 20.30’da yarı finalde mücadele edecek. Milli sporcu, finale kalması halinde 29 Haziran Cuma günü 21.40’ta madalya için yarışacak.

Bugüne kadar birçok kez Türkiye birinciliği bulunan Süpürgeci’nin İtalya’da yapılan Bedensel Engelliler Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

 

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