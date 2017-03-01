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Emniyet binaları için ihale yapıldı

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü için iki hizmet binası yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun beğendiği projelerin yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Emniyet...

Emniyet binaları için ihale yapıldı

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü için iki hizmet binası yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun beğendiği projelerin yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne yapılacak olan hizmet binalarının projeleri, Başkan Mustafa Çelik tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da anlatılmış, Bakan Soylu, projeleri beğendiğini belirtmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şöyle dedi:
"Belsin ve Eskişehir Bağları bölgemize iki ayrı Emniyet Binası yapacağız. İçişleri Bakanımız bu binalarımızın projesini çok beğendi. Yapmış olduğumuz projeler, ülkemizdeki diğer şehirlere de örnek olacak."
İki projenin yapım işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 899 bin TL olan ihaleye 9 firma katıldı. İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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