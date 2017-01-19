Edirne Belediyesi: personel alımı yok

EDİRNE Belediyesi, bazı internet sitelerinde yer alan 'Edirne Belediyesi'nin 2017 yılında personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Son günlerde birçok internet sitesinde 'Edirne Belediyesi'nin 2017'de personel, memur ve işçi alımı gerçekleştirecek' haberlerinin yer aldı. Edirne Belediye Başkanlığı, haberlerin doğru olmadığını bildirirken şu açıklamayı yaptı:"Bazı internet sitelerinde Edirne Belediyesi kaynak gösterilerek, belediyenin birçok kadro ve pozisyonda personel açığı bulunduğu ve bu açıkların kapatılması için yeterli bütçe ayrıldığı ve personel alımı gerçekleştirileceği bilgisine yer verilerek, vatandaşlar kurumuzun elektronik belge yönetim sistemine yönlendirmektedir. Edirne Belediyesi olarak herhangi bir internet sitesine personel alımı ile ilgili ilan verilmemiş, personel eksiği bulunmadığından dolayı işçi ve memur alımı yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızı bu tarz haberlere itibar etmemeleri önemle rica ederiz."