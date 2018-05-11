Edim Market ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

ESENLER Belediyesi'nin sosyal projelerinden EDİM Hayır Market, Ramazan’da da dar gelirli vatandaşlara destek olacak. EDİM Kart sahibi vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca her türlü ihtiyacını, EDİM Hayır Market'ten karşılayabilecek.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahiplerinin yüzünü EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) Market ile güldürmeye devam ediyor. "Sosyal Belediyecilik" alanında Türkiye "birincisi" olan proje Ramazan ayı boyunca da hizmetlerine devam edecek.

Türkiye’de ilk olan ve kapı kapı dolaşılarak koliyle yardım dönemini sona erdiren proje kapsamında ailelerin ihtiyaç durumu ve çocuk sayısına göre EDİM Kartlarına aylık para puanlar yükleniyor. EDİM Kartı ile birlikte İyilik Kapısı EDİM Market'e giden vatandaş, gıdadan giyeceğe, temizlik malzemesine kadar ihtiyacına göre istediği ürünü alabiliyor.

EDİM Market'te yapılan tüm yardımlar, sayıları 281'e ulaşan gönüllü hayırsever bağışçılar tarafından karışlanıyor. Belediyenin kasasından hiç para çıkmadan yürütülen projede, bağışçı ve yardım alan ailelere kadar her şey kayıt altına alınıyor. Hayırsever vatandaşlar, istediği takdirde bağışladığı malzemenin, hangi tarihte, kime, ne zaman ve kim tarafından teslim edildiğini görebiliyor.

“DAR GELİRLİYLE ZENGİNİN ARASINDA HAYIR KÖPRÜSÜYÜZ”

EDİM Hayır Market'e destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz belediye olarak zengin ile dar gelirli vatandaşlarımız arasında bir hayır köprüsüyüz. Muhtarlıklarımızla birlikte ihtiyaç sahibi aileleri belirliyoruz ve işin koordinasyonunu sağlıyoruz, hayırseverlerimiz de bağışta bulunuyor. Öyle ki, süt ve süt ürünlerini sadece hayırsever bir aile karşılıyor. Çocuk giyeceklerini ise başka bir aile. Sıvı yağ ve deterjanları zaten belediyemizin geri dönüşümden elde ettiği gelirli belediye olarak biz temin ediyoruz. Özetle burası tam bir vakıf anlayışı içerisinde sosyal dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birisi" şeklinde konuştu.

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