DHA YURT;KOYDA ZİNCİR VE HALATLARI DOLANAN TEKNELER ZOR ANLAR YAŞATTI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'nda bayram yoğunluğu yaşandı. Toplam 85 yat, bot ve tur teknesinin

demirlediği küçücük koyda kimi teknelerin zincir ve halatlarının birbirine dolanması kaptanlarına ve denizcilere zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatilci akınına uğrayan Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a, 350 bine yakın aracın giriş yapmasının yanı sıra denizden de çok sayıda tatilci geldi. Yeşil ile mavinin buluştuğu irili ufaklı pek çok koy, demirleyen yat, bot ve tur tekneleriyle doldu. Bu koylardan biri de Cennet Koyu oldu. Toplam 85 yat, tur teknesi ve botun demirlediği koyda neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki koya demirleyen, giriş çıkış yapan tekne ve yatların demir ve halatlarının birbirine dolanması, kaptan ve denizcilere zor anlar yaşattı. Koydaki 'Casadel Arte' ile 'Twin Wave' isimli iki lüks yatın birbirine dolanan çıpa zincirlerini ayırmak için her iki tekneden toplam 14 personel seferber oldu. Zodyak botlarla birbirinen dolanan zincirleri açmak için 2 saat boyunca çaba harcayan yat kaptanları ve personeli zor anlar yaşadı.

35 yıldır Bodrum'da yat kaptanlığı yaptığını belirten evli ve iki çocuk babası Arif Yasin "Her koyun, sahilin kapasitesi belli. İlk kez bir bayramda bu koyda bu kadar doluluk görüyorum. Yatlar neredeyse üst üste demirliyor. Böyle olunca da bu tür olumsuzlukların yaşanması mümkün. Bu koy bu kadar yatı kaldırmaz. Zincirleri dolanan iki yatta o anda yangın çıkmış olsa ne olacak? Hem denizde hem de yatların bağlı olduğu koylarda bu yoğunluk nedeniyle olası facialar yaşanabileceği düşünülerek, yetkililerin önlem alması gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

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--Halat ve zincirleri birbirine dolananan yatlardan görüntü

-Yatlarını kurtarmaya çalışan kaptan ve personellerinden görüntü

-Yatlarda bekleyen turistlerden görüntü

-Cennet Koy'da demirli diğer tekne ve yatlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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