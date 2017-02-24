DHA YURT BÜLTENİ-9

TSK: El Bab'da kontrol sağlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185'inci gününde El Bab bölgesinde kontrolün tamamen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin eline geçtiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen yıl 24 Ağustos'ta, Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı ve Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nden, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ denetimindeki Cerablus kentine geçti. Aynı gün TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus'ta kontrolü sağlayarak, sınır hattında ilerleyini sürdürdü. Sırasıyla Rai ve Dabık bölgelerini de temizleyerek iç kesimlere inen TSK ve ÖSO güçleri, geçen 8 Aralık'ta DEAŞ'ın Rakka'nın ardından ikinci merkezi olan El Bab'a yönelik harekat başlattı. Günler süren harekatın ardından bir süredir kontrolü sağlandığı El Bab'ın bugün tamamın ÖSO güçlerinin kontrolüne girdiği duyuruldu.

TSK'dan da konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, başta siviller olmak üzere kutsal ve tarihi mekanlar, kamu bina ve tesisleri ile temel ihtiyaçlara yönelik kaynaklara zarar verilmemesi esas alındığı ve harekatın uzaması pahasına büyük titizlik içerisinde hareket edildiği kaydedilerek şöyle denildi: "TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca gerçekleştirilen harekat kapsamında; 25 Ağustos 2016’da Cerablus DEAŞ terör örgütü işgalinden kurtarılmış, harekata güney istikametinde devam edilerek, 29 Ağustos 2016 itibarıyla Sacur Çayı’na kadar olan bölge PYD/PKK terör örgütü unsurlarından temizlenmiş, 2 Eylül 2016 tarihinde Rai bölgesinden ilerleme sağlanarak, 4 Eylül 2016’da harekat icra edilen bölgedeki hudut hattımız DEAŞ terör örgütünden tamamen arındırılmış, 16 Ekim 2016 tarihinde Dabık ve Suran bölgelerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerin topraklarımıza yönelik katyuşa ve uzun menzilli top atışları tehdidi ortadan kaldırılmış, Fırat doğusunda bulunan DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan Bab meskun mahallinin kontrol altına alınması kapsamında; 8 Aralık 2016 tarihinden itibaren Bab çevresindeki arazi kesimleri ve meskun mahallerinde bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirilerek, Bab’ın; kuzey-doğu ve batıdan kuşatılması ve tecridi, 8 Şubat 2017 tarihinde, Bab şehir merkezinin ele geçirilmesine yönelik harekat başlatılarak şehre hakim konumda bulunan Akil Tepesi’nin kontrolü, 24 Şubat 2017 itibarıyla, Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; toplam 230 meskun mahal ve 1925 kilometre kare alanda kontrol sağlanmıştır. Azaz bölgesi ile birlikte şu anda 2225 kilometrekare alan ÖSO kontrolündedir. Harekatın hedeflerine ulaşmasında ve böyle başarılı bir sonucun elde edilmesinde, hiç kuşkusuz en büyük pay başta hayatlarını bu uğurda hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimize, operasyonlarda yaralanan ve harekat boyunca kahramanca mücadele eden silah arkadaşlarımıza aittir. Harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Ayrıca; vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına da Allah’tan rahmet ve yaralananlarına acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri; her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, sabır, kahramanlık ve fedakarlıkla tehdidin kaynağı neresi olursa olsun, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Haber: GAZİANTEP / ()



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Kardak'ta yine gerginlik

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında Kardak kayalıklarında yaşanan gerginlik bugünde de devam etti. Kardak'a bir mil mesafedeki Çatal Ada yanından Türk karasularına girmeye çalışan Yunan savaş gemisine "Kaş" isimli Türk karakol botu engel oldu.

Bodrum'un Gümüşlük mahallesine 3.8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri bugünde devriye nöbetini sürdürdü. Kardak kayalıkları önünde iki Türk sahil güvenlik botu devriye gezerken öğle saatlerinde Leros Adası'ndan bölgeye gelen Yunan savaş gemisi Çatal Ada yakınlarından Türk sularına girmek istedi. Bölgede devriye gezen P 1208 bordo numaralı 'Kaş' isimli sahil güvenlik karakol botu, Yunan savaş gemisinin önünü kesti ve Türk sularına girmesine izin vermedi. Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik Yunan botunun Psemiros Adası yakınlarına çekilmesi ile son buldu. Kalalimnos adası yakınlarındaki bir başka Yunan botunun Kardak'a yönelik her hareketi ise bölgedeki Türk botları tarafından anında engellendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türk Sahil Güvenlik Botları'nın Kardak önünde görüntüsü

-Türk sularına girmeye çalışan Yunan Savaş Gemisi'ni engelleyen Türk botunun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Yüksekova toprağa gömülü çok sayıda silah ve mihimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar basına gösterilirken, 3 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Yüksekova’da 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" ile ilçe merkezinde bulunan hendek ve çukurlar kapatılırken, bu yönde başlatılan çalışmalar ise sürdürülüyor. Hendek ve barikatlarda aktif rol aldıktan sonra Yüksekova'dan kaçtığı belirtilen E.Ş. adlı terör örgütü mensubunun 19 Şubat'ta geldiği Yüksekova'da düzenlene bir operasyonla yakalandığı, yapılan sorgusunda da önemli bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Yetkililer, E.Ş.'nin yapmış olduğu yer göstermesi sonucu Yüksekova Belediyesine ait iş makinaları ile yapılan kazılarda güvenlik güçlerine yönelik yapılan ve terör saldırılarında kullanmak üzere toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini söyledi. Silah ve mühimmatlarla ilgili E.Ş., R.İ ve M.T'nin adli makamlaral sevk edildiği belirtilerken, ele geçirilen malzemeler ise şöyle: "7 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet bixi marka uzun namlulu silaha ait namlu, 5891 adet muhtelif çapta mermi, 37 adet şarjör, 1 adet el bombası, 20 adet uçaksavar mermisi, 2 adet lancer mühimatı, 12 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet çaydanlık EYP, 9 adet telsiz, 8 adet hücum yeleği, 4adet gaz maskesi ve örgütsel kıyafetler"

Görüntü Dökümü

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-Yapılan kazı

-Ele geçirilen silah ve muhimmatlar

-süphelilerin görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: YÜKSEKOVA (Hakkari), () -

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TBB Başkanı Feyzioğlu deprem bölgesi Ayvacık'ta

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Çanakkale'nin depremle sarsılan İlçesi Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü sakinlerini ziyaret etti.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat sabahı başlayan deprem fırtınasının en çok hasara yol açtığı Yukarköy Köyü'nde, konteynerlerde yaşayan halkı ziyaret etti. Daha sonra Feyzioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremzede köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Feyzioğlu, "Burada vatandaşlar ne kadar daha konteynerde kalacaklarını merak ediyorlar. Bir an önce yetkililerimiz gün verirlerse herkesten daha fazla hayır duası alacaklardır. Biz de yapılan yardımlardan dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Bir konteynerde 3-4 ailenin kalması zor olduğunu ifade ettiler. Bir an önce bu konuya hız verilmesi gerekir. Buradaki vatandaşlar ne kadar konteyner de yaşayacağını bilmiyorlar. Bunların açıklanması lazım" dedi.

Köylülerin bölgedeki sondajlardan depremlerin meydana geldiği iddiasının olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Burada geçtiğimiz aylarda bir sondaj çalışması başladı. Köylüler acaba bu sondaj çalışması depremi tetikliyor mu? diye soruyorlar. Bu konuda üniversitelerin rapor hazırlayıp açıklama yapmasını bekliyorlar. Eğer yaşanan depremle alakası yoksa çalışmasına devam edebilirler diyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Metin Feyzioğlu'nun depremzedeler ile görüşmesinden görüntü

- Metin Feyzioğlu açıklama

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK, ()

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Siverek'te, parka şehit polisin ismi verildi

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, şehit polis memuru Süleyman Sorkut’un ismi parka verildi.

Geçen yıl 10 Aralık'ta, İstanbul'da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası düzenlenen terör saldırısında şehit olan Siverekli polis memuru Süleyman Sorkut’un isminin bir parka verilmesi için Siverek Belediye meclisi karar aldı. Kararın ardından şehit polisin isminin yazılı olduğu tabela Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden parka asıldı.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, şehit polise vefa borçlarını ödedikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parktan görüntü

- Tabelanın asılması

- Belediye başkan yardımcısının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Ali İsmail Korkmaz davası 5 Nisan'da yeniden görülecek



ESKİŞEHİR’de Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında, Yargıtay'ın 2 sanık açısından bozma kararından sonra, fırıncı Ebubekir Harlar ve polis memuru Hüseyin Engin, 5 Nisan tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nin, Ali İsmail Korkmaz davasında, sanıklardan 3 yıl 4 aya mahkum olan fırıncı Ebubekir Harlar ve beraat eden polis memuru Hüseyin Engin yönünden esasa ilişkin kararı bozmasının ardından, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi iade edilen dosyayı yeniden incelendi. Ali İsmail Korkmaz davasının 5 Nisan Çarşamba günü 2 sanık yönünden yeniden görülmesine karar verdi.

Yargıtay, 'basit yaralamadan' 3 yıl 4 ay hapis cezası alan fırıncı Ebubekir Harlar'ın 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle önceki kararı bozarken; beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’in de diğer sanıklar tarafından dövüldükten sonra kaçan Ali İsmail Korkmaz’ın sol bacağına copla vurduğu için 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Davada yargılama sonucu diğer sanıklardan 2 polis 10 yıl 10 ay ile 10 yıl, 3 sanık 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 polis de beraat etti. Yargıtay bu sanıkların cezalarını onadı.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () -

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Yaralı yavru baykuş tedavi edildi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, sol kanadındaki yaralanma nedeniyle uçamayan yavru kır baykuşu, Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi edildi.

Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yapan Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, bulvar kenarında uçamayan yavru kır baykuşu gördü. Uçmaya çalışırken bulvara giren ve otomobillerce ezilme tehlikesi geçiren yavru baykuş, işçiler tarafından yakalanarak, bugün saat 10.00'da, Değirmenbaşı Mevkii'ndeki Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildi. Yuvasından düşünce yaralandığı tahmin edilen yaralı baykuş, barınakta tedaviye alındı. Sol ayağındaki yara tedavi edilen baykuşun uçmaya başladıktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

"YUVADAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Baykuşun henüz yavru olduğunu söyleyen Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü veteriner Emre Kangal, "Bu baykuşlar binaların çatı aralarında, ağaç kovuklarında yaşayabilir. Yuvasını henüz tespit edemedik. Ancak büyük ihtimalle yuvadan düştü. Gerekli tedavileri uyguluyoruz. Yarası iyileşip güçlendikten sonra doğal ortamına geri bırakılacak. Vatandaşlardan ricamız bu tür hayvanları yaralı halde gördüklerinde bizleri bilgilendirsinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Baykuşun tedavi edilmesinden görüntüler

- Baykuşu tedavi eden Emre Kangal ve diğer barınak çalışanlarının görüntüsü

- Emre Kangal ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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