DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BANDIRMA- BURSA KARAYOLUNDA ARAÇLARIN GEÇİŞİNE KONTROLLÜ İZİN VERİLİYOR

YURDU etkisi altına alan kar ve fırtına Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bandırma'dan Bursa'ya gidecek araçlara kontrollü olarak izin veriliyor.

Bandırma'da kötü hava koşulları karayolu ulaşımını etkiliyor. İlçeden Bursa'ya gidecek olan araçların geçişine Karayolları'na bağlı ekipler ile polisler tarafından ilçe çıkışından itibaren kontrollü olarak izin veriliyor. Ekiplerin yolları tamamen temizledikten sonra araçların geçişine izin verdiğini söyleyen Bursa Karayolları 14'üncü Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, "Şu anda Bursa'dan, İzmir'e, İstanbul ve Ankara'ya karayolu ulaşımını sağlayan Bandırma-Bursa yolunda sorun yaşanmaması için araçların kontrollü olarak geçişine izin veriyoruz. Bandırma-Çanakkale yolunda da her hangi bir problem bulunmuyor" dedi.



Bandırma- Bursa karayolunun kapanmaması için başlatılan yol temizleme çalışmalarına Karacabey Belediyesi'nin de katkı sunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA(Balıkesir),()

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2)BURSA’DA KARDAN KAPANAN 149 MAHALLE YOLU AÇILDI, DENİZ ULAŞIMI AKSIYOR

MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Bursa’da kara ve deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bursa’da kardan kapanan 149 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 21 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği Bursa’da, dün valilik kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Bursa’da, kar kalınlığı bu sabah 22 santimetre olarak ölçüldü.



Ana arterlerde ulaşımda bir sıkıntı yaşanmazken, köy ve mahalle yolları yoğun yağış nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 149 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı olan 21 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.



Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında gece kapanan Büyükorhan’da 11, Gemlik’te 9, Gürsu’da 2, Harmancık 4, İnegöl’de 3, İznik’te 12, Karacabey’de 12, Keles’te 3, Kestel’de 18, Mudanya’da 15, Mustafakemalpaşa’da 16, Nilüfer’de 11, Orhaneli’nde 7, Orhangazi’de 4, Osmangazi’de 12 ve Yenişehir’de 10 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı olan İznik’te 2 ve Mustafakemalpaşa’da 19 olmak üzere 21 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kar yağışının olduğu bölgelerde açılan yolların kısa sürede yeniden kapanması nedeniyle ekipler bu bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor.



DENİZ ULAŞIMI DA AKSIYOR



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’nun Bursa- İstanbul karşılıklı deniz otobüsü seferleri yapılamıyor. İDO'nun Eskihisar -Topçular araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİCEK

Hüseyin TÜCCAR / BURSA, () -

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ÖZEL

3)GAZİANTEP'TE, SURİYELİLERİN GEÇİCİ İKAMET İZDİHAMI

GAZİANTEP'te, geçici ikamet almak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi önünde izdihama neden oldu.

Kentte barınan Suriyeli sığınmacılar Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 yıl süreli geçici ikamet izinlerini yeniletmek için İncilipınar mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi'ne müracaat etti. Müdürlük önüne sabah saatlerinde gelen çok sayıda Suriyeli, uzun kuyruklar oluşturdu. Müracaat sayısının fazla olması üzerine önlem alan polis ve özel güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı. Suriyelilerin zaman zaman sıra nedeniyle tartıştığı kuyrukta kısa süreli izdihamlar yaşandı. Sıra ile içeriye alınan Suriyeliler de kendilerine verilen ve süresi dolan geçici ikamet izinleriyle ilgili başvurularını yaptı.

Görüntü Dökümü



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- Göç idaresi önündeki kalabalık



- Kuyrukta sıra bekleyenler



- Suriyeliler ve polisin tartışması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyüp BURUN-Ahmet SOYDOĞAN - Kamera: AHMET ÖZER-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164-163 MB

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4)13 YAŞINDAKİ GİTAR VİRTÜÖZÜ AYLİN, ROMANYA'DA BİRİNCİ OLDU

MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Aylin Çelik, Romanya'da düzenlenen Eduard Pamfil Uluslararası Genç Gitar Festivali'nde birinci oldu.



Başkent Bükreş'te düzenlenen yarışmaya bir çok ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkanoğlu'nun öğrencisi Aylin Çelik de yarışmada 11-13 yaş kategorisinde mücadele etti. Çelik, Johann Sebastian Bach'ın 'La minör Füg' ile Nikita Koshkin'in 'Usher Waltz' adlı eserlerini gitarı ile seslendirerek jüriden tam not alarak dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları geride bırakarak birinci oldu. Mersin'de İngilizce öğretmeni Natalia Çelik ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kemal Çelik'in kızı olan Aylin Çelik, ödülün kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bükreş'e giderken dereceye gireceğini ancak birinci olacağını beklemediğini belirten Çelik, "17 yarışmacının olduğu finalinde birinci oldum. Dereceye gireceğimi umuyordum fakat birinci olacağımı tahmin etmiyordum" dedi. Çelik, uluslararası anlamda katıldığı 3'üncü yarışmada derece ile dönmesinde öğretmeni Yrd. Doç Dr. Mehmet Özkanoğlu'nun büyük katkısı olduğunu kaydeden Çelik, "Hocam ile bir repertuar belirleyerek onun üzerinde disiplinli bir şekilde çalıştık. Bu sayede birinci oldum. Bundan sonra daha çok çalışıp, eğitimimi sürdürerek kendimi geliştireceğim" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkanoğlu, öğrencisinin gösterdiği performansı nedeniyle tebrik ederek şunları söyledi:

"Aylin'den bunun gibi bir performans bekliyordum. Tabii birinci olup olmayacağını kestiremiyordum. Çünkü yurtdışındaki yarışmalar çok ciddi oluyor. Artık sadece gitara değil bütün enstrümanlara çok erken yaşta başlandığı için çok ciddi gitarcılar çok erken yaşta çıkabiliyor. Aylin'in bu ödülü alması hepimizi çok sevindirdi. Aynı şekilde disiplinli bir şekilde Aylin ve diğer öğrencilerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yarışmalar bizim için motivasyon oluyor."

Görüntü Dökümü

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- Aylin Çelik yürürken

- Çelik, konservatuara giderken görüntüsü

- Koridorda yürümesi

- Dersliğe girmesi

- Gitar çalması

- Aylin Çelik ile röp.

- Çelik'in öğretmeni Mehmet Özkanoğlu ile röp.

- Çelik, konservatuardan çıkarken

- Çelik'in konser sırasındaki performansı

BOYUT: 237 MB SÜRE: 04'23"

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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5)'TÜRKİYE LAİKTİR, LAİK KALACAK' PANKARTI AÇAN 3 GENÇ TARTAKLANDI

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açıp slogan atan 3 gence bazı kişiler saldırdı. Özel güvenlik görevlileri gençleri polise teslim etti.



Sakarya'nın en büyük alışveriş merkezi olan Serdivan AVM'ye gelen kimlikleri öğrenilemeyen 3 genç üst kattaki restoranların olduğu kata çıkarak 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açtı. Pankartta ayrıca "Ankara, İstanbul, Antep, İzmir, Reina" ve "CHP Sakarya Gençlik Kolları" yazıları yazarken 3 genç sloganlar attı. Bazı kişiler gençlere tepki göstererek saldırdı. Gençler kendilerine saldıran kişiler tarafından dövülürken, özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Özel güvenlik görevlileri 3 genci alışveriş merkezine gelen polise teslim etti. 3 genç ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Pankart açmaları ve slogan atmaları



Saldırı anı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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6)NİZİP'TE, DERNEKLERDEN SURİYE’YE YARDIM

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, Beşir Derneği, TÜMSİAD ve Semerkand Vakfı düzenlediği ortak yardım kampanyasıyla topladıkları yardımı Kilis'e gönderdi.

Beşir Derneği Temsilcisi Mehmet Akif Sezer, yurt genelinde başlatılan kampanya ile Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve yanlarında olduklarının mesajını verdiklerini ifade etti.Nizip'te de Semerkand Vakfı, TÜMSİAD ile ortak kampanya düzenlediklerini anlatan Sezer, "İlk aşamada 1 TIR toplamda 27 ton un gönderimini gerçekleştirdik, bugün ise ikinci TIR sevkiyatımızda 12 ton un ve 12 ton bulgur sevkiyatımızı gerçekleştirmekteyiz. Kampanyalarımız devam edecek ve üçüncü TIR sevkiyatımızı kısa sürede yapmayı planlamaktayız. Bu kampanyaya destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Halep’e giden yardım TIR'ı



- Akif Sezer ile röp.



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB



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7)MANİSA'DA PKK/KCK'DAN 12 KİŞİ ADLİYEDE

MANİSA'da, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın bulunduğu, geçen 12 Aralık'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Aralık 2016 tarihinde, PKK/KCK'ya yönelik il merkezi ile Salihli İlçesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 28 gündür gözaltında olan 12 kişi, sorgularının tamamlanmalarının ardından sağlık kontrolü için bu sabah Manisa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, 'Terör örgütüne üye olmak', 'Örgüte finans sağlamak' ve 'Örgüte eleman temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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- Gözaltındaki 12 kişinin sağlık kontrolüne çıkarılırken görüntü



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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8)KURSİYER KADINLARI MESLEK ÖĞRENİP, İŞ KURMAYI PLANLIYOR

YOZGAT’ın Sorgun İlçesi Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğü'nce açılan kursa katılan kadınlar, ilginç ahşap işlemeler yapıyorlar. Doğrama makinelerinde ahşaba şekil veren kadınlar, çekiç ve tel yardımıyla çeşitli figürler çiziyorlar. Kursiyer kadınlar, meslek öğrendikleri meslek sayesinde kendi işlerini kurmayı da planlıyorlar.



Kursiyer kadınlar, ahşaplara küçük deniz kabuğu parçaları da yerleştirip, çeyiz ve hediye sandığı, el aynası, plaket kutuları gibi farklı ürünler ortaya çıkarıp, meslek öğrenirken, İş-Kur dekteğiyle aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Bir aylık kurs süresince 350 plaket kutusu, 50 adet çeşitli hediyelik sandık yapıldığını belirten Sorgun HEM Usta Öğreticisi Mehmet Arslan, "22 yıldır mobilya ustası olarak Sorgun’da çalışıyorum. Halk Eğitim'in desteğiyle İş-Kur’un açtığı kursa toplam 25 ev kadını kursiyerimiz katılırken, ahşap ve hediyelik eşya yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nin ihtiyaçları olan dolapların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş sedef oymacılığını Sorgun’da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çiniler ve bakırlar için plaket kutuları yapıp, ambalajlıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Nagihan Kaya ise HEM ile İş-Kur’un açtığı kursta tabanca ile zımba atmayı, plaket kutusu yapmayı, sedef kakmayı öğrendiklerini belirterek, "Kursta öğrendiklerimiz ile sanayide çalışacak duruma geldik. Mutfak dolabı dahi yapabiliriz. İş-Kur desteği ile hem meslek öğreniyor, hem de ailemize katkıda bulunuyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Zeliha Soylu da kursa başladıktan sonra her türlü hediyelik kutuları yapmayı öğrendiklerini söyledi. Kursiyerler, kurs sonunda alacakları sertifika ile kendi işlerini kurmayı planlıyorlar.

Görüntü Dökümü



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-Bayan kursiyerlerin doğrama makinelerinde ahşap işlemesi,



-Yapılan hediyelik kutular üzerine deniz kabuğu koymaları,



-Hediyelik kutuların montajı,



-Yapılan hediyelik kutulardan görüntü,



-Usta Öğretici Mehmet Arslan konuşması,



-Kursiyerlerin konuşması,



-Hediyelik kutuların montajlanması,



- Detay

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), ()