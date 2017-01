DHA YURT BÜLTENİ - 18

At çiftliğinin büyük bölümü alev alev yandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Balı Mahallesi'nde ormanlık alandaki Hüseyin Çırpan'a ait at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan ahşap bölümünde, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, olay yerine Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının da destek verdiği ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hüseyin Çırpan ile annesi Sevtap Çırpan, ise at çiftliğinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Çiftlikteki atlar ise yangında zarar görmedi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını söyledi.

Hüseyin Çırpan'ın babası Bülent Çırpan ile birlikte işlettikleri kahvaltı dükkânının da 25 Temmuz 2015 tarihinde sabaha karşı çıkan yangında kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Öldürülen oğlu için hastaneye giderken, motosikletlinin ölümüne neden oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Bedirhan Yalçın, kavgada bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz otomobille hastaneye giderken, motosikletli Fırat Kaleli'ye çarparak ölümüne neden oldu.

Çorlu İlçesi Nusretiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta akşam saatlerinde Ahmet Laçin ve arkadaşı Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kurtses, belinden çıkardığı bıçakla Ahmet Laçin'i ile Sinan Şahin'i bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini alan baba Bedirhan Laçin, otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Laçin yönetimindeki otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde Fırat Kaleli yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin ve aracıyla çarptığı kurye Fırat Kaleli'nin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nazım Kurtses'i yakalayarak gözaltına aldı.

Heyelan karayolunu kapattı (2)



YOL TRAFİĞE AÇILDI

Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli mevkiinde bugün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle gevşeyen toprağın yola akmasıyla kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Ekiplerin geç müdahale ettiğini iddia eden sürücüler ise tepki göstererek kendi imkânlarıyla yolu açmaya çalıştı.

SAĞANAK YAĞMUR KIRSAL MAHALLELERİ FELÇ ETTİ

Öte yandan Marmaris'e bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Çamlı ve Çetibeli Mahallesi'nde taşan dereler nedeniyle su baskınları yaşandı. Bir at çiftliğini su basarken, atlar son anda kurtarıldı. Yamaçtan gevşeyen toprak kayması bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahır sahibi Şenay Aslan, "Sağanak yağmur nedeniyle yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları ahırımın bir kısmını yıktı. Kendi imkânlarımızla hayvanlarımızı çıkardık. Muhtara ulaşmayı denedim olmadı. Ben ve oğlum itfaiye ve birçok yetkiliyi aramıza rağmen ulaşamadım. 3 bin liralık yemler sular altına kaldı. Maddi hasarım çok fazla. İşin yükünü çektikten sonra yetkililer gelmeye başladı" dedi. Sağanak yağmur nedeniyle karayolunda ve bazı mahallelerde maddi hasarın olduğunu belirten yetkililer, "Sabah saatlerinde karayolunda ve köylerde incelemelerde bulunacağız. Yapacağımız incelemeler ile zarar tespit edilerek vatandaşın mağduriyeti giderilecektir" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre Çetibeli Orman Deposu mevkiinde bir saat içinde metrekareye 24,5 kilogram, Çamlı ve Çetibeli Mahallesi çevresinde ise üç saat içinde 80 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.

Milas'ta kaçak diaspor kazısına 2 gözaltı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'ndeki bir maden ocağında diaspor taşı çıkarmak için kaçak kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi Küçük Çamlıktepe mevkiinde bir firmaya ait maden sahasında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, göçük riski bulunan alanda kaçak kazı yapan M.Ö. (46) ile C.Y. (35) suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte bin 430 gram diaspor kristali, kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Maden hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Elmas, zümrüt gibi değerli taşlarla aynı grupta yer alan ve ışığa göre renk değiştirmesiyle ünlenen diaspor kristali, dünyada sadece Milas'ta bulunuyor.

Ümit Kocasakal: Başkanlık sistemi Türkiye'ye uymaz

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal milli mücadelenin birinci Meclis ruhu ile kazanıldığını belirterek, "Başkanlık sistemi Türkiye'ye uymaz. Biz milli mücadeleyi birinci Meclis ruhuyla kazandık. Parlamenter sistem bizim genlerimizde var" dedi.

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde 'Başkanlık ve Referandum Tuzağındaki Türkiye' konulu konferansa katıldı. Karamürsel Öğretmenevi'nde düzenlenen konferansta ilk olarak söz alan CHP Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, "Önümüzde şüphesiz bir referandum var. Bizler bugün itibari ile ilçemizden bu referanduma karşı olan tepkimizi göstermek adına yapacağımız faaliyetlere start veriyoruz. Bu günden itibaren referanduma 'hayır' dediğimizi bütün ilçe halkımıza duyurmak adına başlattığımız kampanyamıza bütün halkımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

Ümit Kocasakal ise konuşmasında, yapılmak istenilenin rejim değişikliği olduğunu belirterek, "Şu an yapılmak istenen sistem değişikliği değil, rejim değişikliğidir. Türkiye terör saldırılarının ve büyük bir kaosun altındayken Cumhuriyet ile kavga ederek, Atatürk'le, İnönü'yle Lozan'la kavga ederek, birlik beraberliği sağlayamazsınız. Ülkemizde böyle büyük terör saldırıları varken, Türkiye üretmeyip açlığa gidiyorken, başkanlığı niçin, kimin için konuşuyoruz? Bunun kime faydası var? Başkanlık sistemi ne, parlamenter sistem ne, getirmek istedikleri ne" dedi.

KARARNAME DEĞİL 'KRALNAME'

Başkanlık sisteminin Türk milletine aykırı bir sistem olduğunu dile getiren Kocasakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlık sistemi Türkiye'ye uymaz. Biz milli mücadeleyi birinci Meclis ruhuyla kazandık. Parlamenter sistem bizim genlerimizde var. Getirilmek istenen başkanlık sistemi değil. Meclis yok, milletvekili yok, Meclisin kanun çıkarma gibi bir durumu yok. Meclis denetimi yok, müzakere yok. O zaman neye yarayacak o Meclis? En iyisi kapatsınlar, milletin parasını boşuna maaş olarak vermesinler. Bu tasarıya göre hukuki denetim de yok. Her şey kararname, ben ona artık kararname değil 'kralname' diyorum. Kanun hükmünde çıkartılan bir kralname diyorum. Padişah demek bile yanlış. Yemin ediyorum size, 1876 Kanun-i Esasi'nden daha geride. Vallahi Abdülhamit'in bu kadar yetkisi yoktu. Ve biz şu anda Atatürk'e dahi verilmeyen yetkileri konuşuyoruz. Atatürk'e dahi meclisi fesih yetkisi verilmedi. Bunun nedeni Atatürk'ün bir fani oluşu ve yarın ölecek bir kişiye nasıl olur da böyle büyük yetkiler verilebilirdi. Bu kadar büyük bir gücü nasıl yönetecektir. Unutmayın ki adalet hepimize bir gün lazım olacak, tek başına her şeyi yönetmek imkânsız bir şeydir."

Kayıp kız arkadaşında bulundu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, üç gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Pınar T.Ş. Bodrum İlçesi'nde bir arkadaşının evinde bulundu.

Marmaris'te üç gündür kendisinden haber alınamayan Pınar T.Ş., bulmak için polis seferber oldu. Kent merkezindeki 50 MOBESE ve 17 iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kızın dün akşam saat 19.00 sıralarında bir kişinin otomobiline binerek şehir dışına gittiğini tespit etti. Plakayı araştıran polis, otomobilin kiralandığını belirledi. Otomobilin Araç Takip Sistemi (GPS) yapılan incelemesinde Bodrum'da park halinde olduğu tespit edildi. Bodrum emniyetiyle irtibata geçen polis, belirlenen eve gittiğinde Pınar T.Ş.'yi 27 yaşındaki Mehmet K. ile birlikte buldu. Pınar T.Ş. ve Mehmet K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, genç kızın ailesine bulunduğu haberi verildi.

Sarhoş hırsızlar güvenlik kamerasının sirenini kırdılar, kameraları unuttular

KONYA'da bir tekel bayiinin önüne gelen iki şüpheliden biri diğerinin omzuna çıkarak elindeki keserle güvenlik kamerasının sirenini kırdı. Sireni kırdıktan sonra iz bırakmamak için yerdeki parçaları toplayan şüpheliler, bir vatandaşın kendilerinin görmesi üzerine olay yerinden hızla kaçtı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Akat'a ait işyerinin önüne gelen iki şüpheli, ilk önce çevrede keşif yaptı. Sarhoş oldukları anlaşılan ve ayakta durmakta bile güçlük çeken şüphelilerden biri diğerinin omzuna çıkarak elindeki keserle güvenlik kamerasının sirenini kırdı. 4 dakika içerisinde sireni kıran şüpheliler, iz bırakmamak için yerdeki parçaları topladı. Bu sırada kendilerini fark eden bir vatandaşın bağırması üzerine şüpheliler işyerinin içerisine giremeden hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah işe geldiğinde sirenin kırık olduğunu fark ettiğini belirten işyeri sahibi Mustafa Akat, "Sabah işe geldiğimde sirenin kırık olduğunu gördüm. Kameralara baktığımda, kapşonlu iki kişi geliyor. Ellerinde keser var. Birbirlerinin omzuna çıkıp, sirenin kapaklarını kırıyorlar. Yan komşumun görmesi üzerine kaçıyorlar" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Afgan genç, ülkesinde dedesini öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürdü

AKSARAY'da, Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Jabbar Zaheri, ülkesinde dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı 29 yaşındaki Abdül Marif Rozi'yi 9 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Kendisi de bacağından yaralanan Zaheri, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Yaşar Geçgil Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Abdül Jabbar Zaheri, Afganistan'da dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı Abdül Marif Rozi'nin evine gitti. Burada, Zaheri ile Rozi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çeken Zaheri, Rozi'yi 9 yerinden bıçakladı, ardından da boğazını keserek öldürdü. Olay sırasında kendisi de bacağından yaralanan Zaheri kaçtı. Kısa süre sonra kan kaybı nedeniyle kendisinden geçen Zaheri, Hamidiye Mahallesi'nde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zaheri tedaviye alındı. Zehari, buradaki polis sorgusunda Abdül Marif Rozi'yi öldürdüğünü itiraf etti, "Afganistan'dan gelip adresini buldum. Afganistan'da dedemi öldürdüğü için öldürdüm. Neresi gelirse orasını bıçakladım" dedi.

Zaheri'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, verilen adreste Rozi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdül Marif Rozi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Aydın Gün, 100'ncü yaşında Mersin'de anıldı

MERSİN'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin, ünlü opera sanatçısı Aydın Gün'ün 100'ncü doğum yıldönümü nedeniyle verdiği konser, izleyenlerden tam not aldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde konser verdi. Yüzlerce sanatseverin doldurduğu salonda konsere piyanist Cemile Cabbar eşik ederken, koreografiyi ise Banu Dağcıoğlu Türkeli üstlendi. Sopranolar Nazlı Alptekin, Aytül Büyüksaraç, Beril El, Çiğdem Tezişçi, tenorlar Fırat Yalçınkaya, Kaner Sümer ile bariton-bas Hüseyin Çanlıoğlu ve Teyfik Rodos'un solist olarak katıldığı konserde bale sanatçıları Koza İpek, Selahattin Erkan, Gülfem İncecik Özcan ve Göksu Kaçan da görev aldı.

Şadi Erdoğan'ın rejisi ile tamamı Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirdiği konserde, Alp Ayvazoğlu, Hakan Gürkan, Ahmet Suat İde ve Simge Özdayı orkestra sanatçısı olarak görev üstlendi. Bir saat süren konserin sonunda sanatçılar, salonu dolduranların alkışları arasında sahneden ayrıldı.

1917 yılında doğan Aydın Gün, Ankara Operası ve İstanbul Şehir Operası'nı tek başına kuran, 1309 sayılı Kanun'u yazarak Opera Bale Genel Müdürlüğünün açılmasına katkı sunan, 1973'te İstanbul Uluslararası Müzik Festivali'ni başlatan ve yıllarca uluslararası boyutta yöneten, Türkiye'nin tüm operacı ve balecilerinin meslek sahibi olmasını sağlaması ile biliniyor. Aydın Gün, 30 Kasım 2007 tarihinde 90 yaşında hayatını kaybetti.

