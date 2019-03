DHA YURT BÜLTENİ -18

Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu belirterek, "Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler, bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Aktaş ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik makam odasında açıklama yapan Akar, Şırnak'ın gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Hulusi Bakan Akar, şöyle dedi:

"Umudumuz, dileğimiz önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerin güven içinde, huzur içinde yapılacağından hiçbir şüphemiz yok. Ve bunun sonucunda ülkemize, milletimize, Şırnak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dolayısıyla Şırnaklı kardeşlerimizin çok daha rahat, çok daha huzurlu, güven içinde hayatlarını sürdürmelerine çalışıyoruz hep beraber. Gerçekten Şırnak’ta her yerde önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Her dönemde yine inşaatlar, binalar, yollar okullar parklar bahçeler, Şırnak çok büyük bir süratle gelişmekte. O olumsuz günlerin hatırasını geri bırakmakta. Buradaki Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutlu baktıklarını görüyorum. Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşku ile büyük bir dayanışma içinde. Faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ve inşallah önümüzdeki dönem çok daha iyi olacak. Güvenliğin de tam olduğunu görmek bizim için de ayrı bir mutluluk vesilesi oldu."

'BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu ifade eden Bakan Akar, bunu çarpıtanlara sert sözlerle tepki gösterirken, şunları söyledi:

"Biz tabi burada Silahlı Kuvvetler olarak doğuda, Güneydoğu'da, Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler, bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerle mücadeledir ve arkadaşlarımızla birlikte Mehmetçik ülkemizi, milletimizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör belasından kurtaracak. Yapılan çalışmaların özü ve esası budur. Bununla ilgili gece gündüz demeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde gözünü budaktan esirgemeyen Mehmetçik faaliyetlerini sürdürüyor."

'SONUNDA ÜLKEMİZİ BU TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını ve demokrasi kurallarının işleyeceğini kaydeden Bakan Akar, "Geçenlerde Hakurk bölgesinde bir sınırdan geçişme oldu. Orada 12 teröristi etkisiz hale getirdiler, büyük bir kahramanlık örneği. Büyük bir fedakarlık örneği. O hainleri gerektikleri yerlere gömdüler. 2 şehidimiz var, o faaliyet sırasında. Bu arkadaşlarımız büyük bir mücadele büyük bir kahramanlıkla çatıştılar. Durdurdular ve onları orada etkisiz hale getirdiler. Bu şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Ve sonunda ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunda kararlıyız. İnşallah bunu başaracağız. Biz 82 milyon bir milletiz, 7 yüz 80 bin kilometrelik bir vatan toprağında yaşıyoruz birlik ve beraberlik içinde. Güven içinde huzur içinde yaşayacağız. Temennimiz, dileğimiz çalışmamız bu. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu dönemde de seçimlerin kazasız, belasız, güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla demokrasinin kuralları işleyecek. Ona göre sonuç her ne ise ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez: Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanı var (2)

AKDENİZ'DE SONDAJ AÇIKLAMASI: VARSA BULACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar'daki temasları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. STK temsilcilerinin sorunlarını dinleyerek taleplerini alan Bakan Dönmez'e Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirterek, "Maalesef Türkiye enerjide bağımlı bir ülke. Dışa bağımlılığı azaltmak için de yerli ve yenilenebilir kaynakları azami ölçüde kullanmak zorundayız. Geçen yıl toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yarısı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Diğer yarısı maalesef hala ithal kaynaklardan üretiliyor, doğalgaz ve ithal kömür başta olmak üzere" dedi.

'101.5 MİLYON TON KÖMÜR ÜRETTİK'

Yerli kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını anlatan Bakan Dönmez, "Yerli kömür rezerv çalışmalarımız ümit verici şekilde devam ediyor. Son keşiflerimizle birlikte Türkiye'de özellikle linyitte 18 milyon ton üzerinde keşfimiz oldu. Geçen yıl cumhuriyet tarihinde rekor kırarak yerli kömür üretimimizi 100 milyon tonun üzerine çıkarttık. 101.5 milyon ton kömür ürettik. Ama hala 30 milyon ton civarında da kömür ithal ediyoruz. Yaklaşık yılda 3 milyar dolar, 4 milyar dolar arasında dövizi kömür için harcıyoruz. Yerli kömürümüz yerin altında dururken, ithal kaynaklı kömüre para ödemek doğrusu benim ve muhtemelen benim gibi düşünen siz değerli hazirunun vicdanını rahatsız ediyor. Uykularımızı kaçırıyor. Onun için de bir miktar kalitesi, kalorisi düşük de olsa yerli kömürü sonuna kadar kullanma konusunda kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'VARSA BULACAĞIZ'

Akdeniz'de yapılan sondaj çalışmasıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Dönmez, kesin bir şey söylemenin uygun olmayacağını vurguladı. Dönmez, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Akdeniz'de sondaj çalışmamız var. İnşallah orada da kısa süre içerisinde netice alacağız. Tabii şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Bu çalışmalar bilinmezlerin, her ne kadar azaltmak istesek de riskleri fazla bir alan. Zaten kimse de ilk defasında bu işi bulmuyor. Bizim bir sloganımız var, varsa bulacağız. Bulanlar arayanlardır diyor. Dua edin inşallah kuyularını doğalgazın veya petrolün Akdeniz'de kavuşalım. O zaman oyunun rengi değişecek. Biraz etrafımızdaki Türkiye'ye karşı başlatılan oyunların, kurulan oyunların nedeni de Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik anlamda güçlenmiş olmasıdır. Enerji anlamında da inşallah kendi kendine yetebilen ülke olduğunda birçok sorunu çok rahat çözebileceğiz."

'ALIN TERİNE AKIL TERİMİZİ KATALIM'

Alın terinin akıl terine katılmasıyla bire 100 yerine, bire 1000 kazanılabileceğini kaydeden Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Özetle petrol, doğalgaz sıradan bir emtia değil. Her ne kadar borsalarda alınıp satılan bir ürün gibi gözükse de son derece stratejik bir ürün. Yani petrolümüz, gazımız olabilir ama size sattırmazlar. Paranız olur aldırmazlar. Onun için oyunu akılcı oynamak gerekiyor. Biz hammaddeye, işlenmiş ürünlere biraz daha ağırlık vermek zorundayız. Bunun için de yeni maden sahalarının bir kısmını uç ürün üretme şartıyla ihale etmeye başladık. Çinkoda, bakırda buna benzer ürünlerimiz var, bunları çoğaltacağız. Yani oraya fabrika kurarsan, istihdam sağlarsan, teknolojiyi getirirsen bu ruhsatı alıp sana veriyoruz. Özellikle madencilikte hammaddeyi bile satıyorsanız yarı mamulü, 8-10 kat daha fazla gelir elde etme imkanımız var. Uç ürüne döndüğümüzde bu rakam 100'ün üzerine çıkabiliyor. Biz onu şöyle takip ediyoruz. Sadece alın teriyle fazla kazanma imkanımız yok. Alın terine akıl terimizi de katarsak o zaman bire 100 ve Allah'ın izniyle bire 1000 kazanmış olacağız."

Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaza yaptığı araçtaki annesi öldü, intihara kalkıştı

Afyonkarahisar'da Gazi P. (20), kaza yaptığı araçta ağır yaralanan annesi Ayşe P.'nin (55) hayatını kaybettiğini öğrenince, hastane otoparkında intihara kalkıştı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızıldağ köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde oturan Gazi P., yönetimindeki plakası bilinmeyen araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Gazi P.'nin annesi Ayşe P., ağır yaralandı. Gazi P., başka bir otomobille annesini Çay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ayşe P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Gazi P., hastanenin otoparkına inerek iddiaya göre otomobilindeki silahı aldı. Gazi P. çenesinin altından kendini vurdu. Silah seslerini duyan hastane personeli otoparka indiğinde Gazi P.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gazi P., Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gazi P.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken Ayşe P.'nin cenazesi ise Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çaldığı mama ve yağları satıp, uyuşturucu almış

Diyarbakır'da marketlerden mama ve yağ çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Şahin G. gözaltına alındı. 3 çocuk babası Şahin G.'nin eşi Cevriye G., eşinin çaldığı mamaları satarak uyuşturucu aldığını söyledi.

İskanevleri semtindeki market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı araştırmada kentte farklı marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Şahin G. olduğunu belirledi. Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Caddesi'nde oturan Şahin G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahin G.'nin eşi Cevriye G. eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, hırsızlıkları eroin almak için yaptığını öne sürdü.

'EŞİM BU HIRSIZLIKLARI EROİN ALMAK İÇİN YAPIYOR'

3 çocuğunu anne sütüyle beslediğini vurgulayan Cevriye G., yaşadığı olaylarla ilgili şöyle konuştu:

"Ben eşimin yaptığı son olayları polis arkadaşlar eve gelince öğrendim. Mama, yağ ve bebek bezi çaldığını yeni duydum. 3 çocuk annesiyim maddi durumumuz zaten yok, bize kayınvalidem bakıyor. Eşim çalışmıyor madde bağımlısı, en küçük kızım 3 yaşına girdi ben onu da diğer çocuklarımı da anne sütüyle büyüttüm. 10 yıldır onunla evliyim. Son 3 yıldır madde bağımlısı, şimdiye kadar ekmeğini bile yemedik, cebinde hiç para yok. Çaldığı mamaları kesinlikle eve getirmedi. Benim çocuklarımda mama yemiyor zaten. Eşimin daha önce üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Eşimin sadece uyuşturucudan kaydı var. Eşim bu hırsızlıkları eroin almak için yapıyor. Eşimin tedavi olmasını istiyorum eski günlerdeki Şahin olmasını istiyorum. Çocuklarıma bakmıyor sadece Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfından eğitim yardımı alıyorum."

'TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'

Yaşadığı evin kayınbiraderine ait olduğunu belirten Cevriye G., "Ben gerçekten mağdur biriyim ama o çaldığı ürünleri eve getirseydi de ben onları kabul etmezdim. Haram malı ben nasıl yerim, çalıyor, götürüp satıyor o parayı uyuşturucuya veriyor. Eve getirmiyor. Ben devletimden yardım istiyorum, eşimin de tedavi olmasını istiyorum. Başka da bir isteğim yok" dedi.

Daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıkan Şahin G.'nin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Şehitkamil Nikah Salonu Açıldı

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından, 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Nikah Salonu açılışı ilk nikah töreninin yapılmasıyla gerçekleştirildi.

Merveşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekilleri, bürokratlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 13 bin 800 metrekare arsa üzerinde, 3 bin 840 metrekare alana inşa edilen solonun içersinde; 600 kişilik ve 150 kişilik 2 nikah salonu, karşılama salonu, 2 takı salonu, VİP salonu, bekleme holü, 2 gelin-damat hazırlık odası, nikah memurluğu, 2 nikah memur odası, arşiv, mescit, personel yemekhane, soyunma odaları, açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, 250 araçlık açık otopark, ayrı girişli 1 kütüphane, 1 internet salonu ve 1 adet okuma salonu yer alıyor.

Vali Davut Gül açılış töreninde yaptığı konuşmada bu tür eserlerin yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, " Gaziantep hem içte hem dışta göç alan şehir ve bu şehrin sorunları var. Çoğu mahallede dışarı çıkabileceğiniz, ağaç dikebileceğiniz yer yok. Ama yeni yerlerde kütüphanesi, nikâh salonu, spor tesisleriyle ihtiyaçları olabildiğince cevap veriliyor. Bu açılan yerimizde tüm Şehitkamil'e hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşın ayağına hizmet getirmek için çalıştıklarını ifade eden Fadıloğlu ise, " Nüfus yoğunluğumuzun en fazla olduğu noktada, hizmeti vatandaşın ayağına getirmek için çalıştık. Diğer mahalledeki vatandaşlarımızın daha kolay ulaşabilmesi için bu lokasyonu seçtik. Gençlere yönelik 3 salon oluşturduk. Üst yaş grupları için yapmış olduğumuz kütüphanede gece saat 12.00'ye kadar ders çalışılabilecek. Alt yaş gruplarına yönelik olarak ders ve etüt sınıfı ve tüm yaş grubunun faydalanacağı, dünyayla irtibat kurabileceği bir internet sınıfı oluşturduk. Kütüphanelerimize önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği noktasında fiziki mekanları yapmanın ötesinde yaşayan yerler olması adına ve özellikle gençlerimizin nitelikle birey olarak yetişmesine katkı sağlamak için kütüphanelerimizi açmaya devam edeceğiz. Ben gelen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışı yapılarak, ilk çiftin nikah merasimi gerçekleştirildi.

Tunceli'ye tahsis edilen 8 ambulans törenle hizmete alındı

Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen tam donanımlı 8 ambulans Tunceli'de törenle hizmete alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "21 aydır hem valilik, hem de belediye başkanlığını yürütüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın bakanlarımızın yapmış olduğumuz çalışmalara büyük destekleri var. Hepsine yöremize vermiş oldukları desteklerden ötürü Tunceli halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Ambulanslarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

EKİPLER 10 DAKİKADA OLAY YERİNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Tunceli'de 2002'de 2 olan ambulans sayısının 39'a çıktığını belirterek, "Tunceli'de 2002 yılına kadar sadece 2 ambulans ile il geneline hizmet veriliyordu. Bu dönemde ambulans sayımız 39'a yükselmiş. 2 UMKE aracımız, 3 paletli ambulansımız, 1 kepçeli paletli ambulansımız mevcut. 12 tane 4x4 ambulansımız var. 21 tane de standart ambulansımız var. Tunceli'de 2018 yılında yaklaşık 11 bin vakaya müdahale edilmiş. Buradan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Çok fedakarca çalışıyorlar. Her yüz vakadan 97'sine ilk on dakikada ulaşma başarısına sahibiz. Tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımız alkışı hak ediyorlar. Şu anda da 8 tane 4x4 yeni ambulansımız gelmiş durumda. Bunları da ilimize kazandırmış durumdayız. Bu sıfır yeni ambulanslarla birlikte Tunceli'deki ambulansların ortalama yaşı da 4'e düşmüş oluyor. Allah muhtaç etmesin diyoruz ama ihtiyaç olduğunda eksikliğini vermesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ambulansların anahtarları sürücülerine teslim edildi. Vali Sonel, ambulanslardan birinin direksiyonuna geçip, ön koltuğa oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte hizmete alınan ambulanslarla şehir turu attı.

