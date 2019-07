DHA YURT BÜLTENİ -16 

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (2)

ÖLEN HAYVANLAR TESPİT EDİLİP, GÖMÜLÜYOR

Düzce Valiliği'nden Esmahanım ve Uğurlu köyünde ölen hayvanların yarattığı koku ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"20 Temmuz tarihinden bu yana Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyümüzde ilaçlama çalışmaları yapılmakta olup, hayvan zaiyat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına hızla başlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. İlaçlama çalışmalarına bugün de devam edilmektedir. Bölgede Çevre Sağlık Teknikerleri tarafından düzenli olarak su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine devam edilmektedir. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk vb. küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir yandan sürmektedir."

74 KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Düzce’de sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile bugün 74 kişiye sağlık hizmeti verildi. 1 adet mobil sağlık aracı, 6 adet ambulans, 1 adet 4x4 ambulans ve 1 adet 4x4 UMKE aracı ve 26 sağlık personeliyle selin vurduğu köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

DÜZCE-

Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen Efe Birol (13) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmedikleri öğrenilen ikizler için gölette arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşı Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken destek istenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden gelecek balık adamların beklendiği bildirildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma (2)

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK

Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan'ın Çanakkale'de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, cenaze aracına konan Beyhan Arslan'ın cenazesi Çanakkale'ye götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.



Sulama kanalına düşen kamyonettekileri kurtarmak isterken boğuldu

Adana’da ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarpan kamyonet, sulama kanalına düştü. Kamyonette mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmaya çalışan Hakan Aykol boğularak hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının paralelinde bulunan yolda Hasan Can yönetiminde ilerleyen 01 EZ 253 plakalı kamyonet, ara yoldan karşısına çıkan Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde Hasan Can, Medine Can, Erdal Ördek ve Emirhan Can'ın bulunduğu kamyonet sulama kanalına düştü. Hafif ticari araçta bulunan Hakan Aykol ile Mirza Aykol kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hakan Aykol, kamyonette mahsur kalanları kurtarmak için suya atladı. Suya gömülen kamyonetteki vatandaşların araçtan çıkmasını sağlayan Hakan Aykol daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekibi sevk edildi. Sulama kanalından çıkan Medine Can, Erdal Ördek, Emirhan Can ile hafif ticari araçta yaralanan Mirza Aykol, tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Akıntıya kapılan ve yüzme bilmediği öğrenilen Hakan Akyol, kazanın yaşandığı yerden 1.5 kilometre uzaklıkta vatandaşlar tarafından bilinci kapalı halde sulama kanalından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyol'un yakınları kaza yerinde gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Akyol'un cesedi otopsi için morga götürüldü.

