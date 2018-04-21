DHA YURT BÜLTENİ -13

IĞDIR'da oksijen tüpü satan bir iş yerinde dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden Esat Bağcı (40), Melekli beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.Olay, dün saat 11.00 sıralarında, 14 Kasım Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oksijen tüpü satan bir iş yerinin önünde, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, iş yeri sahibi Volkan Çetinyol, çevre dükkânlarda çalışan oto tamircileri Esat Bağcı ve Taner Yıldırım ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'sinin Iğdır Devlet Hastanesi'nde, durumu ağır olan 2 kişinin ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.Patlamada yaşamını yitirenlerden, evli ve 3 çocuk babası Esat Bağcı, Iğdır'ın Melekli beldesinde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi. Esat Bağcı'nın cenaze törenine Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Melekli Belde Belediye Başkanı Ali Varol, Küçük Sanayi Sitesi Koopreatifi Başkanı Atakan Taşkınsu, Bağcı Ailesi ve yakınları katıldı.Diğer cenazelerin de işlemler tamalandıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görüntü dökümü:

-Mezarlıktan görüntü

-Yakınlarının ağlamaları

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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Elitaş: O parti yaklaşık 2 senedir kurulu ama tembellik yapmışlar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimlere İYİ Parti'nin katılıp, katılmayacağıyla ilgili olarak, "Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erciyesevler Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri açılış törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili konuştu. Elitaş, "Adalet ve Kalkınma Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptıkları toplantı neticesinde derhal partilerin yetkili organları toplantıya çağrıldı ve Perşembe günü, milletvekili seçimlerinin yenilenmesi ve 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılması kararı komisyonda görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partilerin onayıyla seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı" diye konuştu.

'İTTİFAKTAN HANGİ PARTİYE OY VERİRSENİZ VERİN OYLARI BİRLİKTE SAYILIYOR'

Seçim sürecine değinen Elitaş, "Dün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulmuş milli mutabakat kurulu üyeleri seçim kanunuyla ilgili uyum yasasını çalıştırdılar. Onu da dün Anayasa Komisyon Başkanlığı'na ilettiler. Anayasa Komisyonu Başkanlığı, 23 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de toplanacak. İnşallah 10 madde halinde görüşülecek. Seçim kanunu değişiklikleri konusu gündeme gelecek. Burada esas olan 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki sakıncalar ve engeller neyse onun düzeltilmesini tesis eden bir kanun maddesi. 100 bin imza nasıl verilsin, meydana masa kurulup oradan mı imza alınsın yoksa noterden mi yapılsın ya da seçim kurullarında mı olsun diye çeşitli tartışmaların ardından milli mutabakat üyesi arkadaşlarımız bizim gönderdiğimiz, AK Parti tarafından hazırlanmış metni değerlendirdiler ve seçmenin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulundan daha önce adaylıkları belirlenmiş aday olması müracaatla birlikte aday olması uygun görülmüş kişilere 'Ben bunun adına imza veriyorum' diye toplayacaklar. Bunlar ilçe seçim kurulundan Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulu 100 bin imzayı tamamlayan Cumhurbaşkanı adayının adaylığını ilan edecek ve 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oylarımızı kullanacağız. Cumhurbaşkanı için bir pusula milletvekili için bir pusula ittifaktan A ya da B partisi olsun hangisine verirseniz verin oyları birlikte sayılıyor. Cumhurbaşkanı pusulası ile milletvekili pusulası ayrı ayrı olmasına rağmen aynı zarfta kullanılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda özel hassasiyet gösterecekler" dedi.

'MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE KİMSENİN DURMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Muhalefeti eleştiren Elitaş, "Bugünlerde çeşitli tartışmalar oluyor. 'Baskın seçimdi, erken seçimdi, acil seçimdi, 3 Kasım 2019 diyordunuz niye birden bire 24 Haziran seçimini yaptınız. 15 Temmuz seçim diyordunuz. Eylül 23 diye telaffuz ediliyordu' diye bizi eleştirenler geçmişe dönüp baktığımızda daha 1 hafta öncesine kadar 'Seçimler hemen olmalı, sandıktan kaçan şerefsizdir' diye ifade edenler bugün seçimlerin engellenmesi için gizli kapaklı arka odalarda seçimlerde milletin huzuruna çıkmaktan korktukları için bugüne kadar yaptıkları seçimlerde aldıkları dersten yine aynı dersi alacağız diye ifade ettiklerinden dolayı bunu engellemeye çalıştılar. Alınmış kararın, millet iradesinin kimsenin önünde durması mümkün değil" dedi.

'YENİ PARTİ BİR SONRAKİ DÖNEMDE YAPILACAK SEÇİME HAZIRLANMALI'

Birkaç partinin seçime giremeyeceğinin konuşulduğunu ifade eden Elitaş, "Türkiye'de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti o da kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye'nin 81 vilayetinin 41'inde örgütlenemediyse bize '15 Temmuz'da seçim yapılacakmış' diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz'da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak 'Bizim partimizi seçime sokmuyorlar' diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir" dedi.

'BECERİKSİZLİKLERİNİ MAĞDURİYET GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Elitaş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekilliği seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesine girersin listesi altında çok sevdiğiniz beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında seçime girersiniz oradan milletvekili çıkarma imkanınız var. Ya da müttefik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte 3'lü koalisyon 2'si HDP ile CHP siz de arasında gayriresmi koalisyon olarak partisinin listesinde yer alırsınız. Bunda engel yok. Eğer sizde bir cevher varsa o mutabakat karşılığında sizi zaten birileri davet eder. 'Efendim benim önümde engel olmaya çalıştılar. Durdurmaya gayret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi demiş de vazgeçmişler'. Bunların hepsi yalan. Esas olarak ifade etmeye çalıştıkları kendi becerisizliklerini mağduriyet gibi gösterip halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ancak şunu bilsinler ki; 2002'den bu tarafa hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulup seçimler yapılmaya başladığından itibaren bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır."

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Elitaş'ın konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,)

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Şırnak'ta 'Gençlik ve Huzur Festivali'

ŞIRNAK Ak Parti İl Başkanlığı tarafından, Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düzenlenen 1'inci Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali'ne çok sayıda kişi katıldı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Silopi’de bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin de katılacağı Gençlik ve Huzur Festivali, sağanak yağış nedeniyle yarıda kesildi.

Şenoba'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin de katılması planlanan 1'inci Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar festival alanına üst aramasından geçirilerek alana alınırken, çevrede bulunan tepelerde ve festival alanı çevresinde askerler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Bestler Dereler bölgesi eteğinde Hezil Çayı Kenarında bulunan alanda düzenlenen festival alanı Türk bayrakları ile donatılırken, vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılarla eğlendi. Alanda yöresel kıl çadırları kurulurken, Şırnaklı kadınlar oturdukları kıl çadırlarda şarkılar söyledi. Vatandaşlar yöresel kıyafet olan şal-şepik ve kıraz-fistan ile renklendirdikleri festivalde, gençler Türk bayrakları ile halay çekti. Zaman zaman yağmurun yağdığı alanda gençler yağmura rağmen halay çekmeyi bırakmadı.

NAMAZ KILAN YAŞLI KADINA ASKER MONTUNU VERDİ

Festivale gelen yaşlı bir kadının namaz kıldığı sırada yağmur yağınca, güvenlik önlemi alan bir asker montunu çıkararak yaşlı kadının ıslanmaması için üstünü örttü. Bir vatandaş da yaşlı kadın namaz kılana kadar başında şemsiye ile bekledi.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI KATILACAKTI

Şırnak’ta çeşitli temaslardan bulunmak üzere Silopi’ye gelen ve Şenoba’da düzenlenen Gençlik ve Huzur Festivaline katılacağı açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise sağnak yağış nedeni ile programını iptal etti. Saat 15:00 sıralarında sağnak yağış nedeniyle vatandaşların alanı terk etmesi ile festival sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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- Vatandaşların alana gelmesi

- Üst araması

- Vatandaşların halay çekmeleri

- Çevrede güvenlik önlemi alan askerler

- Namaz kılan kadının başında şemsiye ile bekleyen kişi

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() -

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Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, Aslan Ali Ükül (70), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Hilvan'a bağlı Yeni Mahalle 416'ncı Sokak'ta meydana geldi. Komşularının yardımlarıyla hayatını sürdüren Aslan Ali Ükül'den haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine konteynere giden komşuları, içeri girdiklerinde Ükül'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde Ükül'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Aslan Ali Ükül'ün cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayı izleyen çevredeki kalabalık

- Çevresinde güvenlik önlemi alınmış kulübe

- Kulübenin çevresindeki polisler

- Olay Yeri Polis ekipleri

- Savcı ve ekipleri kulübeye girişi

- Cenaze taşıma aracının gelişi

- Cenazenin taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa UFAK -HİLVAN / ŞANLIURFA-

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SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SOLOTÜRK, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da, yaklaşık 5 bin kişiye gösteri sundu. SOLOTÜRK'ün pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan'ın kullandığı F-16 uçağının 30 metreye kadar alçaktan uçuşu, yürekleri ağza getirdi.

Manisa'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Fuar Merkezi'nin arkasındaki boş alana kurulan platformun çevresine, SOLOTÜRK'ün gösterisini izlemek için yaklaşık 5 bin kişi toplandı. Saat 14.30'da başlayan gösteri öncesi alanı dolduran vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün tişört, şapka, anahtarlık, bileklik gibi hediyelik eşyaların satıldığı standa akın etti.

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Emrah Bayrı'nın sunumunun ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok- 40 tipi savaş uçağıyla gösterisini sundu. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6. Ana Jet Üssü'nden havalanan, tabanında altın renginde ay-yıldız, kuyruk kısmında aynı renkte kartal, üst kısmında ise gümüş renkte yıldız simgesinin bulunduğu uçağı kullanan Yüzbaşı Doğan, Manisa fuar alanı üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri yaptı, izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 20 dakika süren gösterisindeki sortilerle, izleyicilerin yaklaşık 30 metre üzerinden uçuşlar gerçekleştirdi. Kimi zaman yürekleri ağza getiren gösterini sonunda katılanlara SOLOTÜRK'ün posteri dağıtıldı. Gösteriyi İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- SOLOTÜRK'ü izlemeye gelen vatandaşlardan görüntü

- SOLOTÜRK uçağının gösteri yaparken görüntüleri

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı 'BSF Pytlivy' ile 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'Smetlivy ' adlı savaş gemileri Akdeniz’e doğru yol aldı. Savaş gemilerinin Boğaz’dan geçişi sırasında Eceabat önlerinde Marmara Denizi'ne seyir halinde olan Rus Donanmasına ait ‘152’ borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı savaş gemisiyle karşılaştı.

Rus savaş gemileri bugün saat 14.00’te Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. İlk olarak Rus Donanması'na ait 868 borda numaralı 'BSF Pytlivy' isimli savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ardından 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'Smetlivy ' adlı savaş gemisi ise saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. İki Rus savaş gemisi peş peşe Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne açıldıktan sonra, Akdeniz’e doğru yol alacak.

Öte yandan iki Rus savaş gemisinin art arda geçişleri sırasında, Ege Denizi’nden saat 15.00’te Çanakkale Boğazına giriş yapan ve saat 16.05 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyündeki ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen 152’ borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı savaş gemisiyle Eceabat önlerinde karşı karşıya geldi. Rus Donanması'na ait savaş gemilerin karşılıklı boğazdan geçişleri ilginç görüntüler oluşturdu. Savaş gemilerinin boğazdan geçişlerine Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Boğazında karşılaşan Rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

-Sahil Güvenlik Komutanlığı botundan görüntü.

-Dur Yolcu yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemilerinden detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

