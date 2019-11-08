DHA YURT BÜLTENİ-13 

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)



Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Saat 12.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Yangını gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Söndürme çalışmaları

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Türkiye ile Rusya'dan üçüncü ortak kara devriye tamamlandı

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçelerinin karşısındaki Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde sabah saat 10.00'da başlattıkları üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı Alakamış bölgesine yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.

CANLI YAYIN GÖRÜNTÜLERİ

ŞIRNAK -

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Meclis Komisyonu, Aksaray'da araştırma yapacak



TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki okulda otizmli öğrencilerin bazı veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili salı günü yerinde araştırma yapılacağını söyledi. Çelik, "Orada hem valiliği dinleyeceğiz hem de aileleri iki taraflı dinleyeceğiz. Okulda inceleme yapacağız. Tavsiyemizi, raporumuzu da ilgililere ileteceğiz" dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığındaki AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den oluşan heyet, Kocaeli'ye gelerek gezi ve incelemelerde bulundu. Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden heyet, burada Vali Hüseyin Aksoy'dan bilgi aldı.

'SALI GÜNÜ AKSARAY'DA ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ'

Valilik makamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Çelik, Aksaray'da okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiasının kente gidilerek, yerinde araştırılacağını söyledi. Olayın, Türkiye'de herkesi incittiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu olay, özveriyle çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu olarak bizleri de son derece etkiledi. Dün tüm milletvekillerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yaptık. Bu konuyu araştıracağımızı, üzerinde duracağımızı ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alacağımızı belirttik. Milli Eğitim Bakanlığı'mız bu konuda zaten çalışma yaptı. Bu kaynaştırma eğitimi çok önemli. Dünyada da çok önemli bir konu. Dünyada ne çok önemliyse Türkiye'de de o çok önemlidir. Okullarımızda bu eğitimde bazı hatalar olabiliyor. Bazı bilinçsiz aileler olabiliyor. Onların çocukları anlayamıyor. Bu konuda demek ki aile eğitiminin de önemini görüyoruz. Biz aslında bu program olmasaydı Aksaray'da olacaktık ama Kocaeli programımızı değiştirmek istemedik. Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak Aksaray’da bu tür toplantılarımızdan birini yapacağız. Orada hem valiliği dinleyeceğiz hem de aileleri iki taraflı olarak dinleyeceğiz. Okulda inceleme yapacağız. Yetkilileri yani milli eğitim müdürlüklerini dinleyeceğiz. İnşallah bizim tavsiyemizi, raporumuzu da ilgililere ileteceğiz. Onlar da gereği neyse onu yapacaklar. Bizler iyi niyetle bu çocuklarımıza ve bu ailelerimize sahip çıkacağız."

'YASAL SIKINTI VARSA DEVREYE GİRECEĞİZ'

Komisyon üyeleri, daha sonra Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle vakit geçiren üyeler, öğretmen ve idarecilerden kurum hakkında bilgi aldı. Velilerle buluşan komisyon üyeleri, onları da dinleyerek, sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Velilerden birinin "Bu sene üçüncü senemiz. Seneye son sınıfa geçeceğiz. Buradan öteye de bu çocuklarımızı yerleştirebileceğimiz bir yer yok. Bunların devamı çok önemli bizim için. Çıkıp, gidecek yerimiz yok" demesi üzerine Kemal Çelik, şöyle konuştu:

"Bunu komisyon olarak biz de düşünüyoruz. Önerileri dinliyoruz. Yerel yönetimler bunu çok da görevi olmadığı halde yapıyor. Bizler, yasal olarak yerel yönetimlere daha fazla görev vererek bu tür gelişmelerin içinde yerel yönetimlerin desteğini almayı düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin desteği çok önemli. Bu çocukların ömür boyu devletin gözetiminde olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Bu konuda yasal bir sıkıntı varsa hemen devreye gireceğiz. Zaten TBMM bünyesindeki bu komisyon partiler üzeri çalışıyor. Bu konuda hepimiz mutabıkız. İnşallah yasa da kolayca geçer. Biz hangi yasaları meclise sevk edeceğimizi kendi aramızda tartışacağız. Bazı illerimizde gördük ki yerel yönetimler bayağı emek vermişler. Ama bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştırmamız lazım. Yerel yönetimler olacak, özel sektör olacak. Özel sektörü daha fazla devreye sokmamız lazım. Sivil toplum örgütlerimizi daha fazla devreye sokmamız lazım. Tabi bunların hepsi de devletin denetimi ve gözetimi altında olacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Komisyonun Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etmesi

-Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in açıklaması

-Komisyon üyelerinin okulu ziyareti

- Velinin isteği ve başkan Çelik'in cevabı

-Detaylar

HABER: Alişan KOYUNCU KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Mersin’de kaçak içki operasyonu

Mersin’de bir eve düzenlenen operasyonda 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin altındaki depo içerisinde 5 adet 100 litrelik, 1 adet 500 litrelik variller içerisinde kurulan düzeneklerde alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 16 adet 1,5 litre, 3 adet 5 litre, 1 adet 6 litre, 1 adet 10 litre, 1 adet 19 litre olmak üzere toplam 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin eve girmesi

-Ekiplerin evde arama yapması

-Bulunan variller

-Aramadan genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,()

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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen evlere yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 7 gram eroin, 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı



Kocaeli'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan 4 yabancı uyrukluyu tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde eğitim sorumlularından R.H. ile örgüt üyeleri B.E., M.M. ve H.E. gözaltına alındı. Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü faaliyetleri yürüttükleri öğrenilen yabancı uyruklu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin adliyeye çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Ağrı'da 52 kilo eroin ele geçirildi



Ağrı'da, polisin durdurup, arama yaptığı İran plakalı TIR'da 52 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak, batı illeri ve Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde nakli yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 6 Kasım günü uygulama noktasında İran plakalı TIR'ı durdurdu. TIR dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu TIR sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin Tır'da arama yapması

-Narkotik köpek

-Ele geçirilen eroinler

Haber: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, ()

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Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' için anma töreni



Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taş kömürünün bulunuşunun 190'ıncı yılı ve kömürü bulan Uzun Mehmet'i anma için tören düzenlendi.

Uzun Mehmet'in yaşadığı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan 'Uzun Mehmet' anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Anıta çelenk konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen, Uzunmehmet’in torunlarının yaşadığı mahallesinde işsiz gençlerin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na giremediklerini ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın sadece törenden törene mahallelerine gelmesini eleştirdi. Mahallesine daha çok değer verilmesi gerektiğini anlatan muhtar Gökmen, "Uzunmehmet adına benim mahallemde bir tane çivi yok. Benim camimin isminin Uzunmehmet olmasını isterim. Ya da kömür adında bir şey olmasını isterim. Ben isterim ki Amale Birliği'nin, TTK'nın artık kömür ile ilgili ne kadar bir bölüm varsa benim mahallemde en azından bir musluk takıversin. Uzunmehmet'in torunlarıyız. Ben kestaneci muhtarı olarak halkım adına utanıyorum. İşçi alınmıyor. Niye Uzunmehmet’in torunları Kestaneci Mahallesi gençleri neden işe alınmıyor. Buradaki çocuklar işe girsinler ve evlerine ekmek götürsünler" dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise konuşmasında, kömürü bulan Uzun Mehmet’in mahallesine destek sözü verdi.

KAYMAKAM TEPKİ GÖSTERDİ

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da muhtarın sitem dolu bir konuşma yaptığını, ancak bazı şeyleri burada söylemesini doğru bulmadığını söyledi. Bundan önce taleplerini kendisine gelerek iletmesinin daha doğru olacağını anlatan kaymakam Çorumoğluoğlu, şöyle dedi:

"Muhtarımıza konuşma hakkı verdik. O da sitem dolu bir konuşma oldu. İstemek doğrudur. Burada da isteyecektir. Ama bazı şeyleri ilk defa burada istemesini ben doğru bulmadım. Bundan önce de bizimle gelerek istişare edebilirdi. Bu konu da muhtarın bir eksikliği var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Töreni biz burada yapıyoruz. Özellikle arkadaşlarımız çalışma gurubumuz özellikle Kestaneci mahallesinde yapılmasını arzu etti. Muhtarımızın da söylediği gibi burada ki halk ile kaynaşalım, bütünleşelim diye uğraşıyoruz. Ama halkımızın ilgisinin protokolden biraz daha az olması biraz üzüntü verici. Ama yine de muhtarımızın dilek ve temenni kısmında ki taleplerini de kaymakamlık olarak diğer kurumlarla beraber bizde dikkate alacağız. Takip edeceğiz."

Görüntü Dökümü

-Uzunmehmet anıtı

-Anıta Çelenk sunumu

-Saygı Duruşu İstiklal Marşı

-Muhtar Yücel Gökmen’in konuşması

-İsa Mutlu konuşması

-İsmail Çorumluoğlu konuşması

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Mersin’de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Mersin’de, yüksek faizlerle para verdikleri bir çok kişiyi ödeme yapamayınca korkutarak tehdit edip haklarında icra takibi başlatan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde ve işyerlerinde yapılan aramada, 58 farklı kişi adına düzenlenmiş senet ve alacaklı oldukları şahısların çetelesinin tutulduğu liste, 4 tapu senedi, 246 adet 9 mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette sorgulanan zanlıların, yüksek faizlerle para verdikleri bir çok kişiyi ödeme yapamayınca korkutarak tehdit edip haklarında icra takibi başlatıp mağdur ettikleri ortaya çıktı. İfadeleri alınan zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Şüphelilerden S.Ş. ile L.K., tutuklanırken, 1'i kadın 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar götürülürken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Araçlar emniyetten çıkarken

-Adliye binası ve tabelası

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Tarihi kalede kitap okudular



MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar' projesi kapsamında, Kızkalaesi Ortaokulu öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde kitap okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Erdemli ilçesindeki tarihi mekanlarda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şube Müdürleri, Kızkalesi Ortaokulu Müdürü Ercan Bozoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi'nde okuma etkinliği yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler okuma etkinliğinin ilk bölümünü sahilde, ikinci bölümünü ise dış kale Korykos'un merdivenlerinde okuma etkinliğini gerçekleştirdi. Amacımız hem tarihi yerlerin tanıtımı hem de öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için dış kalede kitap okuduk" dedi.

Okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Sevim Seyran da "Biz her zaman kitap okuyoruz ama bu kez farklı bir mekanda kitap okumak istedik. Tarihi mekanda kitap okuma çok güzel. Bizler gibi büyüklerimizde kitap okuması gerekiyor" derken, Ahmet Onur ise "Bugün Kızkalesi'ne karşı tarihi mekanda kitap okumanın mutluluğunu yaşadık. Her kitap okumadan sonra bir şeyler öğreniyoruz. Bizler gibi anne babalarımızda kitap okumalarını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrenciler Kızkalesi'ne yürürken

-Sahilde kitap okurken

-Tarihi dış kale genel görünümü

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile röportaj

-Öğrenci Sevim Seyran ile röportaj

-Öğrenci Ahmet Onur ile röportaj

-Öğrenciler kaleden ayrılırken

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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Öğrenciler doğa için icat etti

MERSİN’de düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’nde öğrenciler tarafından güneş enerjisi kullanılarak yapılan icatlar dikkat çekti. TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Sempozyumda öğrencilerin güneş enerjisini kullanarak yaptığı icatlar ilgi çekti. Güneş enerjisini kullanarak enerjiden tasarruf yapmayı amaçlayan öğrenciler, aynı zamanda doğa ile barışık bir yaşamı için çağrı yaptı.

VALİDEN ÇOCUKLARA TEBRİK

Sempozyuma katılan Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılış töreninin ardından öğrencilerin stantlarını dolaştı. Öğrencilerden icatları hakkında bilgi alan Vali Su, çocukları tek tek tebrik etti. İcatları ile büyük beğeni alan öğrenciler başarı belgesi ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrenciler icatlarını sergilerken

-Vali Ali İnsan Su ve Belediye Başkanı Vahap Seçer icatları incelerken

-Öğrenciler başarı belgesi alırken

Haber-Kamera: SONER AYDIN/MERSİN, ()

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Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar alan kül oldu



ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 2019 yılında çıkan 52 orman yangınında, 222 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Demirci, "Bu yanan alanlar, kesinlikle imara açılmamıştır, açılmayacaktır" dedi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nce yanan ormanlık alanlarda tespit ve yeşillendirme çalışmaları yapılıyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci, bu yıl çıkan 52 orman yangınında 222 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "Bu yangınlarda zarar gören alanların tamamı yılı içinde ormancılık tekniği açısından yapılması gereken tüm işlemler yapılmış olup, tekrar eski haline getirmek için tüm çalışmalar başlatıldı. Bu yanan alanlar, kesinlikle imara açılmamıştır, açılmayacaktır. Bundan sonra da böyle bir şeyin olması mümkün değildir" diye konuştu.

'GELİBOLU'DA ÇIKAN YANGINLARDA DA BU TEKNİĞE BAŞVURDUK'

Karşı ateş yöntemiyle yangın söndürme hakkında bilgi veren Demirci, şunları söyledi:

"Karşı ateş yöntemi orman yangınlarıyla mücadelede ormancıların kullandığı tekniktir. Özellikle büyük yangınlarda biz bu tekniğe başvururuz. Bu sene İzmir'de gündeme gelen olayda tamamen oradaki tecrübeli bir arkadaşımızın büyük bir yangını önleme noktasında yapmış olduğu çalışmaydı. Gelibolu'da çıkan yangınlarda da bu tekniğe başvurduk. Muğla özelinde çıkan yangınlarda da özellikle Dalaman-Göcek yangınında da yine karşı ateş yönetimine başvurularak yangının büyümesi önlenmiştir. Yanan alanlar bildiğiniz gibi anayasa gereği yılı içinde tekrar ağaçlandırılmaktadır. Sadece yanan alanlar değil bozuk sahaların iyileştirilmesi, yaşlı ormanların gençleştirilmesi ve ormana katılan yeni arazilerinde ormanlaştırılması maksadıyla Çanakkale ilinde de her yıl düzenli çalışma yapılmaktadır. Çanakkale'de bulunan fidanlığımızda yılda 3 milyon fidan üretilip bunun 2,5 milyonu her yıl Çanakkale'de dikilmektedir."

11 Kasım'da gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikiminin Çanakkale ayağıyla ilgili Demirci, "Türkiye genelinde 81 ilde, 2023 lokasyonda 11 milyon fidan dikim etkinliği var. Bu etkinlik neredeyse uluslararası yetkinlik kazanma noktasına geldi, başta sayın bakanımız ve genel müdürümüzün bu konuya ciddi destek vermesi sayesinde. Bununla alakalı Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak bize de 250 bin fidan tahsisi yapılmıştı. 250 bin fidanı 205 bini Çanakkale ilinde, 45 bin fidanda Keşan'da. 205 bin fidanı Çanakkale genelinde 41 farklı noktada dikeceğiz. Tüm ilçeler buna katılıyor. Çanakkale merkezde de Kemel köyünde 11 Kasım'da saat 11.00'de sayın valimizin katılımıyla dikim etkinliği yapılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale'de yanan ormanların arşiv drone görüntüsü.

-Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

