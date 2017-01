DHA YURT BÜLTENİ-10

1)EDREMİT'TE KADIN CİNAYETİ



BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesiınde, boşanma davası açtığı eşi B.Y. (Bahadır Yönyül) (46) tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi Aygün Y. (Yönyül) (38) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dün (Çarşamba) saat 22.30 sıralarında polisi arayan Aygün Y., kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin Camivasat Mahallesi, Gaziilyas Caddesi, Çıkmaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Ancak, söz konusu adrese gelen polis ekipleri, B.Y.'yi bulamayınca, ayrıldı. Ancak, aynı apartmandaki erkek kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., iddiaya göre eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah evinin az ilerisindeki garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için evden çıkan Aygün Y.'nin apartmanda önünü kesen B.Y., barışmak istediğini söyledi. Ancak, Aygün Y., boşanma davası açtığı eşinin bu teklifini geri çevirdi. Sinirlenen B.Y., kardeşinin evinden aldığı ekmek bıçağını, iki çocuğunun annesini karnına rastgele saplamaya başladı. Kanlar içinde kalan Aygün Y., yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından B.Y:'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

2)İZMİT'TE KADINLAR SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ

İZMİT kent merkezinde iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar kavga eden iki kadını güçlükle ayırdı.

Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda kavgaya tutuşan iki kadın birbirlerini saçlarından tutarak kavga etti. Kavga sırasında iki kadın birbirlerine hakaret etti. İki kadının kavgasını bazı vatandaşlar izlerken, bazı vatandaşlar ise ayırmak için araya girdi. Olay yerine gelen İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri birbirlerinin saçlarını sıkıca tutan kadınları güçlükle ayırdı. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın kavga ettiği kadına yeniden saldırmaya çalışırken, hakaretler etmeye devam etti. Vatandaşların araya girmesiyle iki kadın bölgeden uzaklaştı.



(Haber: Faruk KIYAK-Kamera:Orhan UZUN-KOCAELİ/



3)ÇANAKKALE'DE BÜFEYE SİLAHLI BASKIN, 2 ÖLÜ

ÇANAKKALE'de, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Polis kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 03.10 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi Oğuz Sokak'taki Selin Büfe'de meydana geldi. Büfe sahibi Sezgin Bozkurt (25), kendisini ziyarete gelen arkadaşlarıyla bahçede mangal yaktı. Bozkurt ve arkadaşları, büfenin içinde yemek yemeye başladı. Bu sırada büfeye gelen bir saldırgan, tabancayla içeridekilerin üzerine ateş açtı. Olayda Adem Sema (26) ile Mehmet Kaan Onat (22) yaşamını yitirdi. Büfe sahibi Sezgin Bozkurt ve diğer 3 kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu.



Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Büfenin bahçe kapısının dibinde bir mangal, yanındaki camda, isabet eden mermi deliği ile büfe içinde oturulan bölümde yerdeki kanlar dikkati çekti. Yaşamını yitiren Adem Sema ile Mehmet Kaan Onat'ın cenazeleri, Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak morgun önüne gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Saldırganın kimliğini araştıran polis, yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın büfeye soygun için mi yoksa bir husumet nedeniyle mi geldiğinin de araştırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

4)YARALININ YAKINLARININ İFADE TEPKİSİ: 13 GÖZALTI

MANİSA'da meydana gelen, bir kişinin öldüğü, tek taraflı trafik kazasından yaralı kurtulan ve tedavi altına alınan Celal Öztürk'ün yakınları, başka bir hasteneye sevki sırasında jandarmanın sedye üzerinde ifade almaya çalıştığını öne sürerek, tepki gösterdi. Polisin havaya ateş de açtığı gerginlik sırasında, Öztürk'ün 13 yakını gözaltına aldı. Sancaklıbozköy- Turgutlu Yolu üzerinde bugün saat 04.00'te meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan 45 AT 595 plakalı otomobil, tren yoluna uçtu. Sürücünün kim olduğunun henüz tespit edilemediği kazada, araçta bulunan Taner Şüklüleri öldü, Celal Öztürk ise yaralandı. Yaralı ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası saat 12.00'de İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmek istendi. Acil servis yoğun bakımdan sedyeyle çıkartılan Celal Öztürk, ambulansa bindirilmeye çalışıldığı sırada, jandarmanın bu haldeyken soru sormaya çalıştığını öne süren yakınları tepki gösterdi. Jandarma ekipleri ile hasta yakınları arasında yaşanan tartışmaya, hastane polisi müdahale etmek istedi. Ancak tartışma büyünce yaralı yakınlarından biri hastane polisine tokat attı. Bunun üzerine hastaneye takviye ekip istendi. Yaşanan kargaşa sırasında iddiaya göre polis ekiplerinden biri, havaya 6 el ateş etti. Bunun üzerine yaralı yakınları, polise saldırdı. Hastaneye sevk edilen, aralarında çevik kuvvetin de bulunduğu güvenlik güçleri, olaya müdahale etti. 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralı Öztürk ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazadan yaralı kurtulan Öztürk'ün, eşini arayarak kaza yaptıklarını haber verdiği öğrenildi. Öztürk'ün eşinin ihbarıyla çalışma başlatan güvenlik güçlerinin 07.00'de kaza yerini bulduğu belirtildi. Kazda ölen Taner Şüklüleri'nin cesedi ise Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





5)SERVİS ARACI BOZULDU, TWİTTER ATTIĞI VALİ, MAKAM ARACI İLE OKULA GÖTÜRDÜ

KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, servis araçlarının bozulması sonucu kar yağışı sonrası bir süre önce kendisine attığı Twitter'i dikkate alıp, okula gidemeyeceğini belirten Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu'na verdiği sözü yerine getirdi. Vali Haktankaçmaz, öğrenci Uyaroğlu'nu evinden alıp, makam aracı ile okula götürdü.

Öğrenci Sabri Buğra Uyaroğlu, Tweet'inde Kar yağışı nedeniyle “Valim okullar tatil oluyor mu?. Olmuyorsa da bize de makam aracı ayarlasanız. Servis, geçen gün kaza yaptı" diye Twitter attı. Valisi Haktankaçmaz ise Twitter atan öğrenci Uyaroğlu'na, "Buğracığım; makam aracına binmek için önce böyle kar, kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor. Bir gün seni makam aracı ile okula götüreceğim" diye söz verdi.



Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale'nin Fabrikalar Mahallesi, 29'uncu Sokak, Şencan Apartmanı, B Blok'ta oturan Sabri Buğra Uyaroğlu'nun oturduğu apartman dairesinden alıp, makam aracı ile okula götürmeden önce açıklamada bulundu. Haktankaçmaz, "Son zamanlarda yaşanan kötü hava koşulları sebebiyle öğrencilerimiz bütün vilayetlerde olduğu gibi okulların tatil olmasını istiyor. 'Tatil olsun kar yağdı' gibi sosyal medya üzerinden öğrencilerimiz mesajlar atıyor. Bana da böyle bir mesaj geldi. Hakikaten böyle bir çocuğun masumiyeti ile zeki bir çocuğun yazabileceği ince bir mesaj ve espiri vardı. Buğra mesajında haklı olarak 'servisimiz kaza yaptı, ben nasıl okula gideceğim?' diye. Ben de bütün mesajlar değil, ama böyle içerisinde yaratıcı bir düşünce ve duygu da olduğu için Buğra'ya öyle bir cevap yazmıştım. Makam aracına binmek tabii herkes için hayal. Ama bunun için gerekli gayreti göstermek lazım. Karda da, kıyamet de olsa okula gitmek gerekir. Gerekli sorumlulukları yerine getirmek lazım. Ben, hem de öğrencilerimizi teşvik etmek için çalıştıktan sonra her şeyin mümkün olduğunu göstermek için böyle zeki, genç çocuğumuzun dileğini yerine getirmiş olmaktan mutluyum" dedi.



Öğrenci Uyaroğlu ise yaptığı konuşmada, "İlk önce kar nedeniyle valimize atılan Twitter'lere baktım. Benim de valimize twitter atmak oradan aklıma geldi. O yüzden valimize, 'Valim; okullar tatil oluyor mu? olmuyorsa da, bize de makam aracı ayarlasanız. Servis geçen gün kaza yaptı' dedim. Valimiz bana güzel bir espri ile yazdı. Okulda arkadaşlarım valimizin bana cevap vermesi üzerine 'ünlü oldun' tarzında iltifatlarda bulundular. Valimiz beni evden makam aracı ile okulu götürecek olmasından çok mutlu oldum. İlgisinden ve alakasından dolayı valimize teşekkür ediyorum. Ben de ileride valimiz gibi adil ve dürüst bir vali olmak istiyorum" diye konuştu.



Vali Haktankaçmaz, Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ile birlikte Kırıkkale Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlunu makam aracı ile sevgi yoluna kadar götürdü, ardından elinden tutarak okulun kapısına kadar götürürken, öğrenciler de kendisine büyük ilgi gösterdi.

6)TOKAT'TA İLKOKULDA YANGIN PANİĞİ



TOKAT'ta Yeşilırmak İlköğretim Okulu'nda bir sınıfta dolapta bulunan kitapların alev alması sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle arasında Gülbaharhatun Mahallesi'nde bulunan Yeşilırmak İlköğretim Okulu'nda yaşandı. İki katlı okulun giriş katında bulunan koridor üzerinde yer alan 2/A sınıfından dumanların geldiği fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri koridora yayılan dumanların geldiği sınıfta girerek, yangına müdahale etti. Bu sırada okula gelen öğrenciler ise öğretmenleri tarafından okulun bahçesinde güvenli bir şekilde bekletildi. Yangının sınıfta bulunan dolap içerisinde yer alan kitapların alev alması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.





7)SİVAS MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI



SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları ve bu maaşları örgüte aktararak kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 28 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün 'kurum imamı' olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte aktardıkları ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Konya, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Samsun, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı. Şüpheliler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 17 şüphelinin yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.





8)KARABÜK'TE FETÖ OPERASYONUNDA 12 ASKERE GÖZALTI

KARABÜK merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 asker gözaltına alındı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen askerlere yönelik operasyon yapıldı. Karabük ile birlikte İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılmış, 5'i muvazzaf olan 12 subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve er gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu. Gözaltına alınan M.T., B.B., A.D., M.E.Ç., A.K., M,Ç., L.Ö., N.Y., T.S., H.B., M.K. ve B.U., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

9)İSİMLERİN KARIŞTIĞI BELİRLENİNCE KAYYUM KALKTI

İZMİT'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir marketin ortaklarından olan Murat Çakmak tutuklandı. Murat Çakmak'ın yüzde 24 hissesinin, babası Ali Çakmak'ın yüzde 52 hissesinin olduğu marketlere kayyum atandı. Marketin sahibi olan 78 yaşındaki Ali Çakmak ile cezaevinde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan kendisi ile aynı ismi taşıyan 26 yaşındaki kişinin isimlerinin karışması nedeniyle kayyum atandığı belirlenerek, Ali Çakmak'ın yüzde 52'lik hissesi için kayyum kararı kalktı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Murat Çakmak tutuklanarak cezaevine konuldu. Ailesine ait 4 şubesi olan marketin yüzde 24 ortağı olan Murat Çakmak'ın hissesi için kayyum atandı. Ali Çakmak'ın yüzde 52, oğlu Murat Çakmak'ın yüzde 24, diğer oğlu Turhan Çakmak'ın ise yüzde 24 ortağı olduğu marketlerle ilgili karar alınırken, Ali Çakmak'ın yüzde 52'lik hissesi için de kayyum atandı. Ali ve Murat Çakmak'ın yüzde 76'lık hissesinin yönetimi kayyuma geçti.

Ali Çakmak ve oğlu Turhan Çakmak marketlerine kayyum atanmasına itirazda bulundu. 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucu Ali Çakmak ile uyuşturucu suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Ali Çakmak'ın isimlerinin karıştığı belirlenerek, 2 Kasım tarihinde Ali Çakmak'ın hissesi için verilen kayyum kararının kaldırılmasına karar verdi. Tutuklu bulunan Murat Çakmak hakkındaki kararın ise geçerliliğine karar verildi. Mahkemenin kararı ile marketin yüzde 76 bölümünün yönetimi Ali Çakmak ve oğlu Turhan Çakmak'a geçti.

MAHKEME HATAYI DÜZELTTİ



Ali ve Turhan Çakmak'ın avukatı Ersayın Işık, Ali Çakmak ile ilgili bir karışıklık yaşandığını belirterek, "Bazı şirketler hakkında ortaklarının özellikle mali ilişkileri konusunda FETÖ ile bağlantılı olduğu yönündeki MASAK raporundan kaynaklanan Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Çakmak Market dahil 6 şirkete kayyum atandı. Fakat kayyum atama gerekçesine baktığımızda Çakmak Market'te atama gerekçesindeki Ali Çakmak şirketin ana ortağı, oğulları Turhan Çakmak ve tutuklu bulunan Murat Çakmak ortakları. Hisse payı olarak yüzde 52 Ali Çakmak, yüzde 24 Turhan Çakmak ve yüzde 24 Murat Çakmak'a ait. Murat Çakmak tutuklu olduğu için 2. Sulh Ceza Mahkemesi değerlendirme yaparken UYAP kayıtlarında Ali Çakmak'ın da tutuklu olduğunu görüyor ve gerekçe oluştururken Ali ve Murat Çakmak'ın tutuklu olmasından dolayı Çakmak Market'in yönetim yetkisini TMSF'ye devrediyor" dedi.

Kararı inceleyerek itirazda bulunduklarını söyleyen Ersayın Işık, şöyle konuştu:



"Biz kararı aldıktan sonra incelediğimizde müvekkilimiz Ali Çakmak'ın herhangi bir FETÖ soruşturmasına tabi olmadığını tespit ettik ve zaten biliyorduk. İtirazımızı yaptık, ancak maalesef o gün ki aşamada o itirazımız reddedildi. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili mercilere Ali Çakmak'ın 1939 doğumlu olduğunu, mahkeme kararında adı geçen Ali Çakmak'ın ise isim benzerliği olan 1990 doğumlu olduğunu uyuşturucudan tutuklu olduğunu belirttik. 675 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 9. maddesinde yüzde 50'nin altında hissesi olanlara FETÖ bağlantılı örgütle ilgisi olan tutuklu olan veya soruşturma geçiren kişilerin hisselerine TMSF'nin o hisse payını yönetmesi için kayyum atanacağını belirtmiş. Bunu belirttik ve Cumhuriyet Savcılığı olayı tekrar değerlendirdi. Mahkemeye dosyamızı sevk etti. Mahkemede hatayı düzelterek Çakmak Market üzerindeki kayyum atama kararını kaldırdı. Çakmak Market ortaklarından Murat Çakmak hissesinin TMSF tarafından yönetilmesine karar verdi"



10)HAKKARİ'DE ESNAFTAN 'ASKER ÇARŞI İZNİNE ÇIKSIN' RİCASI

HAKKARİ Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, kentteki esnafın yüzünün gülmesi için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Taşanç'tan askerlerin çarşı iznine çıkmasını gerekirse askerleri otobüslerle alıp çarşıya getirmesini istedi. Tuğgeneral Tayanç, bu istek üzerine, "Onlar sizin çocuklarınız otobüslere hiç gerek yok. Biz onu yaparız. Onlara kalbinizde yer verin yeter" yanıtını verdi.



HATSO tarafından '10 Ocak idareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir otelde yemek verildi. Yemeğe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, bazı kurum amirleri ile gazeteciler katıldı. HATSO Başkanı Servet Taş, yemek ardından Hakkari'nin sorunlarına katkı sunduğu ve destek verdiği için Vali Cüneyit Orhan Toprak'a plaket vererek teşekkür etti. Taş, ayrıca Hakkari'nin il kalması yönünde çaba harcayan Hakkari Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'e teşekkür ederek, Hakkarililerin fahri hemşehrisi olduğunu söyledi.

"PAŞAM ASKER ÇARŞIYA ÇIKSIN"

HATSO Başkanı Taş, yemeğe katılan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'a da askerlerin çarşı iznini çıkması için ricada bulundu. Esnafın zor günler geçirdiğini belirten Taş, "Sayın Paşam esnafımız çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarımız ve gençlerimiz çarşıya çıksın gerekirse biz otobüslerle geri bırakırız" dedi.

"ONLARA KALBİNİZDE YER VERİN YETER"

Tuğgeneral Tayanç bu istek üzerine, şunları söyledi:

"Onlar sizin çocuklarınız sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Otobüslere gerek yok onlara kalbinizde yer verin. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer. İnşallah bu coğrafya da çok güzelliklere vesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz. Ticaret eğer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azalır. Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasını bir yöntemi de bu. Aslında bizler sizlerle omuz omuza eğer birlikte bir yumruk gibi olursak inşallah bu gençler bu topraklarda kahve önlerinde boş oturan gençler azalırsa hem ülkemiz refaha erişecek, hem güvenlik problemleri azalacak. Bu görevde medyadaki arkadaşlara büyük bir rol oynuyor, iş onlara düşüyor. İnşallah biz bu çarşıya çıkma meselesinin başlangıcını yaparken, inşallah hayırlara vesile olur."

11)FETHİYE'DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE 4 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Ev ve araçlarında yapılan aramalarda bonzai, esrar ve çalıntı motosiklet ele geçirilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.



Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri geçen salı günü, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda E.B., B.K., V.K., U.K., K.K., O.D. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada ise 35 gram bonzai (sentetik esrar), 13.13 gram esrar ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.K. ve Y.S.'nin askerde, C.D. ve V.Ç.'nin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltındaki şüpheliler dün (çarşamba) 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliye sevk edildi. U.K., V.K., O.D. ve K.K. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



İlçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, son 3 ayda 13 ayrı operasyonda; 300 gram esrar, 46 uyuşturucu hap, 5.32 gram bonzai ele geçirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

12)AK PARTİLİ KADINLARDAN HALEP'E 2 TIR YARDIM

AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından iç savaş mağduru Halepliler için toplanan yardımların bulunduğu 2 TIR, dualarla yolcu edildi.



AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı, 17 ilçede savaş mağduru Halepliler için yardım topladı. Kadınlar tarafından toplanan gıda malzemeleri, battaniye, giyecek gibi yardımlar; AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen törenle gönderildi.



AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, savaş mağduru insanlara duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Halepli kardeşlerimiz için başlatılan kampanyaya 17 ilçe kadın kolları ile birlikte katıldık. 2 TIR yardım topladık. Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgeye gönderiyoruz. Oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek istedik. Geçtiğimiz haftalarda da Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına da nakdi bağışta bulunduk. TIR'ların içinde battaniye, çocuk bezi, mama, gıda malzemeleri, kışlık giysiler bulunuyor. Bizden istenenler doğrultusunda yardım topladık" dedi.



AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise her zaman mağdur insanların yanında olduklarını belirterek, "Genelde orada ne ihtiyaç ise onları göndermeye gayret ettik. Hassasiyet gösteren yardımseverlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da mağdur olan insanlara her zaman yardıma hazır olacağız. Rahat bir kış geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından dualar edildi, TIR'lar Hatay'a uğurlandı.



13)ENGELLİ HALK OZANI TEMELİ: BEDENSEL ENGEL, BAŞARI İÇİN ENGEL DEĞİL

BEYAZ Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramankazan Belediyesi ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı. Görme engelli halk ozanı Yakup Temeli, bir birinden güzel türküleri öğrenciler için söylerken, 'aşıklar atışması' şeklindeki programda kendisine halk ozanı Selahattin Dündar da eşlik etti. Temelli, "Ben 30 yaşında gözlerimi kaybettim. Bedensel engel, başarı için engel değil. Mühim olan düşüncenin engelli olmaması. Köklü kültürümüzü anlatmak için buradayız" dedi.

Kahramankazan Belediyesi ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engelli halk ozanı Yakup Temeli ile öğrencileri bir araya getirdi. Efes Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, Temeli'ye halk ozanı Selahattin Dündar da eşlik etti. Aşıklar atışması şeklinde geçen programa Kahramankazan'da eğitim gören lise öğrencilerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adil Öztürk ve okul müdürleri hazır bulundu.

Halk ozanlarının seslendirdikleri eserlere öğrenciler de cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Görme engelli halk ozanı Yakup Temeli'nin verdiği konsere yoğun ilgi gösteren öğrencilerden bir kısmı oturacak yer bulamadı. Öğrenciler, merdiven basamaklarında ve ara koridorlarda kendilerine yer buldu.

Aynı zamanda Dünya Aşıklar ve Şairler Derneği Başkanı da olan Halk Ozanı Yakup Temeli, öğrencilere bedensel engelin bir şeyler başarmak için çok ta engel olmadığını anlattı. Temeli, "Ben 30 yaşında gözlerimi kaybettim. Hayat böylede devam ediyor. İnsan böyle de başarılı olabiliyor. Bedensel engel başarı için engel değil. Mühim olan düşüncenin engelli olmaması. Köklü kültürümüzü anlatmak için buradayız. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için de gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlere bu kültürü sevdirmek çok önemli. Burada basına, medyaya çok iş düşüyor. Onun için Doğan Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz bizleri burada yalnız bırakmadılar" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı ise görme engelli ozan Aşık Yakup Temeli ile birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını düşündüğünü belirterek, "Çok güzel bir katılım oldu. Soğuk bir günde çok sıcak bir program yapıldı. Öğrencilerimize, görme ve diğer bedensel engellerin sanat, spor ve eğitimde bir engel olmadığını ve her bireyin de 1 dakika sonrasında engelli adayı olduğunu anlatmak açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tören sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, katılımlarından dolayı Halk Ozanı Yakup Temeli ve Selahattin plaket takdim etti.

14)ÖĞRENCİLERE SINAV KAYGISI SÖYLEŞİSİ

BURDUR'da lise son sınıf öğrencilerine sınav kaygısını gidermek amacıyla söyleşi düzenlendi.



Burdur'da üniversite sınavına girecek öğrencilerde sınav kaygısını gidermek amacıyla söyleşi düzenlendi. Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşiye Burdur Devlet Hastanesi çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Atilla Birdir konuşmacı olarak katıldı. Yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu belirten Birdir, "Mezun olduğunuzda yabancı dil bilmiyorsanız Fen Lisesi'nde okumanızın bir anlamı yok. Üniversite seçerken en önemli etkenlerden biri yabancı dil" dedi.



İmkansızlık diye bir şeye inanmadığını aktaran Birdir, "İmkanla imkansızlık arasındaki tek şey hayatı ona göre kurgulamanla alakalı. Olmayacak hiçbir şey yok. Gücüm yok, param yok gibi şeylere fazla takılmamak lazım. İşi nasıl çözeceğine odaklanman lazım. Her sorunun birden fazla çözümü var" diye konuştu.



Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Birdir, "Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 72'si kendi mesleğini yapmıyor. 18 yaşında ömürboyu yapacağınız mesleği bilme şansınız yok. Kendimizi kandırmayalım. Hiçbir şeyin para kazandırmayacağı hayaline kapılmayın. Sevdiğiniz şeyi iyi yapıyorsanız çok başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. İnsanın sevdiği işi yapması çok önemli" dedi.



Son sınıf öğrencilerinin 1 Ağustos'ta YGS kurslarına başladığını belirten Okul Müdürü Ahmet Akıncı da "Özellikle her yıl olduğu gibi son sınıf öğrencilerimiz de aralık ve ocak aylarında sınav kaygıları çok artarken kimi öğrencilerimizde de boşvermişlik başlıyor. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak, sınav kaygılarını azaltmak adına zaman zaman kişisel gelişim uzmanları, eğitim uzmanları ve psikiyatri uzmanlarını davet ediyor öğrencilerimizle bu tür söyleşileri yapıyoruz" diye konuştu.

