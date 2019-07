DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1-PENDİK'TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SOYGUN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Pendik'te çalıntı otomobille akaryakıt istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.

Olay, Orta Mahalle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 3 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları çantaya dolduran şüpheliler, bu sırada sigara reyonundan 4 paket sigarayı da alarak geldikleri otomobille kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, şüphelilerin yaklaşık 3 bin 500 lira aldıklarını belirledi. Öte yandan, şüphelilerin kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



2-BEYOĞLU'NDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/İSTANBUL

Beyoğlu'nda 22 yaşındaki A.E. kaldırımda ölü bulundu.

Bedrettin Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin kontrolünde ise ölen işinin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin daha sonraki araştırmaları sonucu, ölen kişinin 22 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi. A.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

(Özel)

3-D-100'DE TRAFİK KAZASI: TEMİZLİK İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

Bakırköy, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari otomobil önce ışıklı yön tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak metrobüs yolundaki bariyerlerine çarptı. Temizlik işçilerinin ölümden döndüğü kazada, bir işçi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVA 335 plakalı hafif ticari otomobil, Ataköy mevkiine geldiğinde bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, önce yolda temizlik araçlarına yönlendirme yapan ışıklı tabelaya çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından da yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi. Araç, son olarak Ömer Faruk Gülşah isimli temizlik işçisine ve metrobüs yolundaki bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada diğer temizlik görevlileri şans eseri ölümden döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Ömer Faruk Gülşah'ın bazı arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri de kazanın bulunduğu yerde yolu daraltarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4-ÜSKÜDAR PAŞAKAPISI CEZAEVİ ÖNÜNDE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Üsküdar, Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, dökülen taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Salacak Mahallesi, Tunusbağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Uzun yönetimindeki 34 GB 2003 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, Paşakapısı Cezaevi önündeki alanda çevre düzenlemesi için getirilen taşları dökerken devrildi. Devrilmesiyle birlikte kasasındaki taşlar yola savruldu. O sırada olay yerinden geçen bir otomobil, dökülen taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücüsü İbrahim Uzun, kamyon içinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü Uzun, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın bir görgü tanığı, "Biz buradaki kafede oturuyorduk. Kamyonun birden devrilme sesini duyduk. Kamyon içindeki kazazedeyi kurtarmaya çalıştık. İtfaiye geldi, ambulans geldi. Burada Paşakapısı Cezaevi'nin duvarları değişiyor. Onunla alakalı buraya taş getirmişlerdi. Kamyon taşları boşaltırken aniden devrildi." dedi. Kaza sırasında olay yerinden geçen ve kazadan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü ise, "Arabamla geçiyordum. O taş dolu şeyin düştüğünü gördüm, durdum. Ondan sonra yavaş yavaş ucu ucuna kurtuldum. Arabamla beraber ben bunun altında kalacaktım. Son anda durmasam kalacaktım." diye konuştu.

KAMYONUN DEVRİLME ANI KAMERADA

Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taşları dökmek için yavaş yavaş havaya kaldırılan damperin önce yan yattığı, ardından damperle birlikte kamyonun devrildiği görülüyor. Kamyon devrilirken yolda ilerleyen otomobilin son anda altında kalmaktan kurtulduğu kameraya yansıyor.

5- ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI

Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL / İSTANBUL

Arnavutköy'de, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden can pazarı yaşandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sazlıbosna'da meydana geldi. Hadımköy'den Arnavutköy yönüne seyreden Salim Kiraz yönetimindeki 35 LUD 596 plakalı servis aracı, karşı yönden gelen 34 ED 5926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobildeki 6 kişi sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerle itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 6 kişiyi kurtardı. Kazada can pazarı yaşanırken yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Salim Kiraz ise, "Ben Hadımköy'den Arnavuköy'e gelirken karşı yönden gelen araç tali yola çıkmaya çalıştı. Ben de direksiyonu sağa kırdım kurtarmaya çalıştım ama maalesef araca yandan vurdum." dedi. Görgü tanığı Feridun Sağlam, "İçerisinde 6 kişinin olduğu otomobil ana yoldan tali yola dönüş yapmaya çalışırken karşıdan gelen servis minibüsü otomobile çarptı ne yazık ki. Yaralıları itfaiye çıkardı. Minibüs de boş değildi ama yaralılar sadece otomobildeydi. Arkadaşlar yardımcı oldu, çocukları çıkardılar araçtan. Bu yolda ne yazık ki hız limitlerini aşıyorlar ve kazalar kaçınılmaz oluyor." şeklinde konuştu. Görgü tanığı İbrahim Emirdoğan ise, "Bu yola bir çözüm bulunmadı. Bu yol devamlı can almakta. Yazık değil mi bu vatandaşlara. Bizim Sazlıbosna Mahallesi'nde en az 20 kişi burada yaşanan kazalarda hayatını kaybetti." diye konuştu.

6- ATAŞEHİR'DE ÇATI YANGINI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında bina sakinlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Lalegül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. Olay yerine Ünalan, Kadıköy, Erenköy ve Kayışdağı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar meydana geldi. Bazı apartman sakinleri çıkan yangın sonrası sinir krizi geçirdi. Yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığının tahmin edildiği öğrenildi. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Bina sahibi Hasan Özdemir, "Ben dışarıdan geldim. Telefon geldi ev yanıyor dediler, geldim. Yangın çatıda çıktı, yaralı ve can kaybı yok." dedi.

7- BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay hattındaki katener adı verilen elektrik kablosu koptu. Tramvay seferi durdurulurken, yola düşen kablonun elektriği kesildi.

İstiklal Caddesi Bekar Sokak kesişiminde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tünel'den Taksim Meydanı yönüne sefer yapan nostaljik tramvay hattındaki katener henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Vatmanın haber vermesinin ardından, yere düşen kablonun yayalara zarar vermemesi için elektriği kesildi. Nostaljik tramvay seferlerinin durmasına neden olay sırasında, bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panolarını taşıyan kablo da koptu. İtfaiye ekipleri, yola doğru sarkan panoları düşme ihtimaline karşı kaldırdı. Seferlerin durmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler ise tramvayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

