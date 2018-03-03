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Deprem tatbikatı öğrencileri heyecanlandırdı

BAĞCILAR Şükrü Savaşeri Ortaokulu’nda deprem  tatbikat yapıldı.Tatbikatta senaryo gereği okulda mahsur kalanlar öğrenciler itfaiye, AFAD ve YARKUR ekiplerinin operasyonuyla sağ salim kurtarıldı. Tatbikat sırasında öğrenciler heyecanlı...

Deprem tatbikatı öğrencileri heyecanlandırdı
BAĞCILAR Şükrü Savaşeri Ortaokulu’nda deprem  tatbikat yapıldı.Tatbikatta senaryo gereği okulda mahsur kalanlar öğrenciler itfaiye, AFAD ve YARKUR ekiplerinin operasyonuyla sağ salim kurtarıldı. Tatbikat sırasında öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Bağcılar Şükrü Savaşeri Ortaokulu’nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 7.2 şiddetinde meydana gelen deprem üzerine okulda hareketlilik yaşandı. Alarm sesiyle “Çök-kapan-tutun” pozisyonuna geçen öğrenciler gürültü yapmadan alarmın bitmesini bekledi. 9 saniye süren sarsıntının bitmesinin ardından “Tahliyeye başla” komutunu duyan öğrenciler sınıf öğretmenliği liderliğinde okuldan çıkış yaptılar. Tatbikat gereği okul binasında mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenlere ulaşılmaya çalışıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yıldız Arama ve Kurtarma Derneğince (YARKUR), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, önce zemin kattakileri ardından da üst katta mahsur kalanları kurtardı. Tatbikatta rol alan öğrencilerin çok heyecanlı oldukları gözlemlendi.

“DEPREMDE YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLERİ ANLATTIK”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde çocuklarımızı depreme karşı bilinçlendirmek için bu tatbikatı yaptıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz deprem sırasında yapmaları ve yapmamaları gerekenleri öğrendi. Bağcılar Belediyesi olarak depreme yönelik hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Ne zaman meydana geleceğini bilmediğimiz depreme karşı çalışmalarımızı emin adımlarla sürdürüyoruz” dedi.

Programa Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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