Denetimli serbestlik hükümlülerine aşure
İSTANBUL, ()- BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanındaki hükümlüler ve kurum görevlilerine aşure dağıtıldı. Müdürlüğün Güngören'deki hizmet binasındaki etkinlik, kurum vaizi Ahmet Faruk Dönmez'in duası ile başladı....
İSTANBUL, ()- BAKIRKÖY Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanındaki hükümlüler ve kurum görevlilerine aşure dağıtıldı.
Müdürlüğün Güngören'deki hizmet binasındaki etkinlik, kurum vaizi Ahmet Faruk Dönmez'in duası ile başladı. Dua ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri ile uygulamadan yararlanan hükümlülere Bakirköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Leyla Karaküllah ve Kurum Müdür Yardımcısı Mustafa Heşe aşure ikram etti. Savcı Arı, Muharrem ayının birlik ve beraberliği yansıttığını surur Aşure ile simge haline geldiğini söyledi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah da, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zenginleştirilmesi amacı ile düzenlenen etkinlik ile Muharrem ayının faziletinin hissedilmesinin amaçladıklarını ifade etti.
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