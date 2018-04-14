Demircan: Çorlu sanayisi ile bir marka

İSTANBUL Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, konferans vermek için geldiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nin sanayisi ile marka bir şehir olduğunu söyledi.

Başkan Demircan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ak Parti teşkilatının düzenlediği 'Marka Şehirler' konferansına katılmak üzere ilçeye geldi. Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde Göç İdaresi ve Tekirdağ genelindeki balkan dernekleri tarafından düzenlenen göçmenlerin sorunları ile ilgili toplantıya katılan Demircan, daha sonra Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret etti.

"ÇORLU BU BÖLGEDE LİDERLİK YAPIYOR"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Demircan şöyle dedi:

"Çorlu'ya ilçe başkanımız ve il başkanımızın davetlisi olarak geldim. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettim. Çünkü, Çorlu sanayisi ile çok güçlü bir ilçemiz. Bu bölgede gerçekten liderlik yapıyor. Elbette sanayiye dayalı ticaret, tarım ve gelişmeyi düşündükleri hizmet sektörü Çorlu'nun geleceğini belirliyor. Malum insanların şehirlerden beklentileri öncelikle tabii ki güvenlik ama onun sonrasında hemen ekonomi geliyor.

"EKONOMİ İYİYSE İSTİHDAM VAR DEMEKTİR"

Ekonomi iyiyse istihdam var demektir ve insanlar çoluğuna, çocuğuna, geleceğine güvenle bakıyor demektir. Artık bundan sonra siyasetimiz şehirlerde hangi şehirde olursa olsun insanların geleceğini garanti altına almak, ekonomilerini, eğitimlerini ve hayata umutla bakacakları tarafları garanti altına almak. Hayata buradan bakıyoruz. Toplumun beklentileri burada. Dolayısıyla Çorlu'da AK Partili kardeşlerimizin çalışmaları elbette var olan vatandaşlarımızın geleceğini rahatlatmak ve onların refahını geliştirmek olduğu için burada sanayiye ve ticarete önem verdiklerini gördüm bundan da mutlu oldum."

Çorlu'yu İstanbul'dan, Beyoğlu'ndan gıpta ile izlediklerini söyleyen Demircan, "Çok güzel yatırımları olduğunu biliyoruz. Çok öne çıkıyor. Türkiye'de müstesna ilçelerimizden biri. Yeni seçilen Çorlu TSO başkanımız da çok genç ve dinamik ve geleceğe ilişkin güzel projeleri var. Mutlulukla dinledim, başarılar diliyorum. Gelecek Çorlu'nun" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İstişarelerde bulunduk. Kendisi hem bölge ile alakalı hem ticaret ve sanayi ile alakalı tecrübelerini bizlerle paylaştı, güç verdi. Sayın başkanım da 36 yaşında belediye başkanı olmuş, onu duyduk. Tecrübeleri o noktada bize daha yol açıcı oldu. Kendisine ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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