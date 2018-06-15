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Demircan, bayram namazı sonrası Dolapdereliler ile kahvaltıda buluştu

İSTANBUL, () – DOLAPDERE'de oturanlar bayram namazı sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile kahvaltıda buluştu. Başkan Demircan, “Bugün Dolapdere’de sabah namazımızı kıldık ve akabinde tüm cemaat ile kahvaltıda...

Demircan, bayram namazı sonrası Dolapdereliler ile kahvaltıda buluştu

İSTANBUL, () – DOLAPDERE'de oturanlar bayram namazı sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile kahvaltıda buluştu. Başkan Demircan, “Bugün Dolapdere’de sabah namazımızı kıldık ve akabinde tüm cemaat ile kahvaltıda bir aradayız. Bu kardeşliği ve bu paylaşımı sabah hep birlikte idrak ettik” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, bayram namazının ardından Dolapdere'de kahvaltı verdi. Dolapdere Yenişehir Camii’nde kılınan bayram namazı sonrasında Başkan Ahmet Misbah Demircan herkesin bayramını kutladı.  

“BİRLİK, BARIŞ VE GÜZELLİK İÇERİSİNDE İYİ BİR BAYRAM GEÇİRMEYİ DİLİYORUM”

Ahmet Misbah Demircan, “Birlik, barış ve güzellik içerisinde iyi bir bayram geçirmeyi diliyorum. Bugün Dolapdere’de sabah namazımızı kıldık ve akabinde tüm cemaat ile kahvaltıda bir aradayız. Bu kardeşliği ve bu paylaşımı sabah hep birlikte idrak ettik. İçimizde yabancı kardeşlerimiz de vardı. Bu güzelliğin buradan Beyoğlu’na yayılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Demircan, Ramazan ayının 30 gün boyunca çok yoğun geçtiğini hatırlatarak, “Şehir hayatı da bir paylaşmadır. Sokakları, caddeleri ve şehri paylaşıyoruz. Ramazan’ın iftar sofraları bu paylaşma duygusuna çok büyük katkı yapıyor.  Artık insanlar ortak alanlarda, kültürü ve sosyalleşmeyi paylaşma konusunda kendi insiyatiflerini de geliştirmeye başladı. Şehrimize bir güzellik de geliyor” dedi.

Kahvaltı sırasında birçok kişi, Demircan’ın yanına gelerek bayramını kutladı. Başkan Demircan da vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Bayram namazı sonrası düzenlenen kahvaltı programı okunan dualarla son buldu.

 

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)

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