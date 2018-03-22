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Dedeler ve nineler kreşte torunlarıyla buluştu 

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediyesi, Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle Zümrütevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaptığı etkinlikle, dedeler ve nineleri, torunlarıyla buluşturdu. Etkinlikte çocuklarla büyükanne ve büyükbabaları...

Dedeler ve nineler kreşte torunlarıyla buluştu 

İSTANBUL, () - MALTEPE Belediyesi, Dünya Yaşlılar Haftası nedeniyle Zümrütevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde yaptığı etkinlikle, dedeler ve nineleri, torunlarıyla buluşturdu. Etkinlikte çocuklarla büyükanne ve büyükbabaları gönüllerince eğlendi. 

“Gölgesinde hayat bulduğumuz, koca çınarlara saygıyla” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, büyükanne ve büyükbabalar, torunlarına evde hazırladıkları yiyecekleri getirdi. Etkinlik nedeniyle süslenen ve “Yavrumun yavrusu”, “Torun evlattan tatlıdır”, “Aynı babası”, “Aynı annesi”, “Süper babaanne”, “Yakışıklı dedem” kartlarıyla donatılan kreşte, iki kuşak gönüllerince eğlendi. Birlikte yemek yiyen, yapılan yarışmalarda torunlarıyla kıyasıya mücadele eden, hep beraber eğlenceli şarkılar söyleyip, dans eden çocuklar ile büyükanne ve büyükbabaları gönüllerince eğlendi.

(FOTOĞRAFLI)

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