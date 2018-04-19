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Darülaceze sakinleri sanatçı Erkam Aydar  ile bahara "merhaba" dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Darülaceze Başkanlığı misafirleri için 'Bahar Şenlikleri'nin startını sanatçı Erkam Aydar ile verdi. Aydar, büyük beğeni toplayan şarkılarıyla Darülaceze sakinlerine...

Darülaceze sakinleri sanatçı Erkam Aydar  ile bahara "merhaba" dedi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Darülaceze Başkanlığı misafirleri için 'Bahar Şenlikleri'nin startını sanatçı Erkam Aydar ile verdi. Aydar, büyük beğeni toplayan şarkılarıyla Darülaceze sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Baharın gelişi Darülaceze'de şarkılarla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Darülaceze Başkanlığı sakinleri için "Bahar Şenlikleri" etkinliği kapsamında bir konser organizasyonu yaptı.

Bahar Şenlikleri etkinliğinin ilk konserinde sanatçı Erkam Aydar sahne aldı. Sanatçı Aydar, şarkılarıyla Dürülaceze misafirlerine eğlence dolu anlar yaşattı. Şarkılarla neşeli dakikalar geçiren sakinler, sahneye çıkıp hep birlikte halay çekti dans etti. Dürülaceze Başkanı Hamza Cebeci etkinlikte bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: “Bahar şenliklerimizin startını çok değerli sanatçımız Erkam Aydar ile verdik. Konserlerimiz devam edecek. Programımıza desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve Kültür Müdürlüğü'ne mütevazi duruşu ilgi ve alakasına samimiyetine teşekkür ediyorum. Böyle değerli bir sanatçı yetiştirdikleri için ailesini de tebrik ediyorum”dedi.

Etkinlikte Başkan Cebeci yeni bebekleri olan sanatçı Erkam Aydar ile abisi ve aynı zamanda menejeri Faruk Aydar’a hediye verdi. Etkinliğe Hamza Cebeci’nin yanı sıra, Başkan Yardımcıları'nda Ahmet Malatyalı, Funda Ersin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Selda Taş, Özel Kalem Müdürü Merve Çakır, Mavi Haliç Spor Kulübü Başkanı Necmeddin Üçyıldız ile sanatçı  Aydar’ın ailesi de katıldı.

(FOTOĞRAF)

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