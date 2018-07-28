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Çocuklar istismar konusunda uyarıldı

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Bilgi Evleri tarafından yayımlanan “Bilge Çocuk” dergisinin son sayısında çocuk istismarı ele alındı. “Vücut Güvenliği Nedir?” başlıklı konuda çocuklar özel bölgeleri konusunda bilgilendirildi,...

Çocuklar istismar konusunda uyarıldı

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi Bilgi Evleri tarafından yayımlanan “Bilge Çocuk” dergisinin son sayısında çocuk istismarı ele alındı. “Vücut Güvenliği Nedir?” başlıklı konuda çocuklar özel bölgeleri konusunda bilgilendirildi, zarar verici davranışlardan ve kişilerden korunmasıyla ilgili uyarıldı.

Son günlerde sık sık gündeme gelen çocukların cinsel istismarı, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri tarafından hazırlanan “Bilge  Çocuk” dergisinin 21. sayısına konu oldu. “Vücut Güvenliği Nedir?” başlığıyla değinilen yazıda çocuklara, önce özel bölgeler tanıtıldı, ardından hangi tür eylemlerin ihmal ve istismar olduğu konusunda bilgiler verildi. Çocuklara, karşılaştıkları olumsuz durumlarda istismardan korunmak için neler yapmaları gerektiği sade bir dille tek tek anlatılırken, babanın sarılması, öğretmenin başını okşaması, doktorun muayene etmesi gibi zararsız olabilecek örnekler verildi. Tanıdık veya tanımadık kim olursa olsun birinin onayı olmadan özel bölgelere dokunması da kesin bir dille reddedildi.

Çocuklar için ayrıca, şüpheli bir durum yaşandığında yapması gerekenlere de değinildi. Yazıda, “Yalnızsanız bağırarak yardım istemelisiniz. Sonra da bu durumu hemen annenize, babanıza, büyükanne ve büyükbabanıza, okulda sınıf ve rehber öğretmeninize veya sizin güvenliğinizi sağlayacağına inandığınız yetişkin birine anlatmalısınız. Böylece onlar sizi korur ve bunun bir daha tekrarlanmasına engel olurlar” denildi.

“ÇOCUKLARIMIZ HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR YAŞAMI HAK EDİYOR”

Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana asla düşünülmemesi gereken iki kavram olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı derginin sayısında ele alınan konuşla ilgili ise “En kıymetlimiz en değerlimiz olan çocuklarımız huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı hak ediyor. İstismara karşı çocukların, ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi çok önemli” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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