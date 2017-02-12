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Çeşme'de, çarşıda, pazarda 'hayır' oyu istediler

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum için, Cumhuriyet gönüllüleri çalışmalara başlayıp, 'hayır' oyu istedi. Alaçatı ve Çeşme Çarşısı ile pazarlarında,...

Çeşme'de, çarşıda, pazarda 'hayır' oyu istediler

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), () - İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum için, Cumhuriyet gönüllüleri çalışmalara başlayıp, 'hayır' oyu istedi.
Alaçatı ve Çeşme Çarşısı ile pazarlarında, dün Türk Bayrağı ve 'Neden Hayır' başlıklı bildiri dağıtıldı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi okuyan ve sık sık İzmir Marşı'nı söyleyen Cumhuriyet gönüllüleri, vatandaşları, referandum oylamasında 'hayır' demeye çağırdı. Grubun sık sık söylediği İzmir Marşı'na, çok sayıda vatandaş da eşlik edip, alkışlarla tempo tuttu. Hafta sonunu fırsat bilerek Alaçatı'ya gelen ve kafelerde oturanların da büyük bölümü Cumhuriyet gönüllülerine destek verdi.
Cumhuriyet gönüllüleri, bugün de Çeşme Pazarı'nda eylemlerini tekrarladı. İzmir Marşı söyleyerek Çeşme pazarını dolaşan gönüllüler, vatandaşlara ve pazar esnafına, referandumda neden 'Hayır' demeleri gerektiğini anlattı. Çeşme Pazarı'nın ardından Uzun Sokak ve İnkılap Caddesi'nde de İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüyen gönüllüler, çarşı esnafına ve vatandaşlara bayrak ve 'Neden Hayır' başlıklı bildiriyi dağıttı. Cumhuriyet gönüllülerinin eylemi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda toplu fotoğraf çekilmeleriyle, sona erdi.

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