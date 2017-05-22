Çalı’da Altın Kemer İsmail Balaban’ın

NİLÜFER Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 55'nci Çalı Yağlı Güreşleri, yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Büyük ilgi gören güreşlerde bu yıl ilk kez verilen Altın Kemer’in sahibi İsmail Balaban oldu.36 başpehlivanın yer aldığı güreşlerde Kırkpınar’da başpehlivan olan İsmail Balaban’ın yanı sıra Fatih Atlı, Orhan Okullu, Ali Rıza Kaya gibi başarılı güreşçiler er meydanında boy gösterdi.480 pehlivanın katıldığı organizasyonda Nilüfer Belediyesi bu yıl yeni bir uygulamaya da imza attı. Güreşlerin simgesi olan Altın Kemer uygulaması bu yıl ilk kez hayata geçti. Her yıl Çalı’da başpehlivana verilecek olan kemer, üç yıl üst üste şampiyon olan kemerin sahibi olacak.Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Ali Rıza Kaya karşılaştı. Son derece heyecanlı geçen müsabakayı rakibini 20 dakika gibi bir sürede mağlup eden İsmail Balaban kazandı. Çalı Başpehlivan’ı olan Balaban ilk Altın Kemer’in de sahibi oldu.

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