Bursa'daki eğitim kurumlarına yangın riskini azaltan cihaz takılıyor

BURSA Valiliği ile Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) işbirliğinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de yönlendirmesiyle yurt veya okul olmak üzere toplam 50 eğitim kurumuna, elektrik kaynaklı yangınların önüne geçen yaklaşık 200 bin TL değerinde 500 adet Trimbox cihazı monte edilecek.

Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK), 50 eğitim kurumuna elektrik kaynaklı yangınların önüne geçen Trimbox cihazının takılması konusunda Bursa Valiliği ile imzaladığı protokolü uygulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan okullarda başlayan uygulamalar, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan okullarda da sürerken, son olarak Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulu’na montaj gerçekleştirildi.

"UFACIK LED BİLE DAİREYİ, BİNAYI YAKABİLİYOR"

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu programda konuşan ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, “Özellikle elektrik gidip gelmelerinde cihazların yanması çok fazla bilinen bir durum. Bunun dışında ekstra bir durum var. Elektrikte nötr kopması ya da gevşemesi gibi bir hadisede ufacık bir led bile binayı, daireyi yakabiliyor, bir tehlikeye yol açabiliyor. En son Aladağ faciası yaşandı. Bununla ilgili ELYAK olarak Bursa’daki 50 okula 200 bin TL’lik bir bağışta bulunuyoruz. Şu anda ELYAK bunun uygulamasını yapıyor. Valimiz bunun yaygınlaştırılacağını söyledi. Yavrularımızın yangın konusunda güvende olmaları ve milli servete de sahip çıkmak anlamında bunu hızlıca hayata geçirdik. Burası altıncı okulumuz. İnşallah tüm Türkiye sathına yayılır. Zaten iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde aşırı gerilim sönümleyici olmak zorunda. Yani yönetmelikte var olan bir uygulama hakkında biz bilinç oluşturabilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

ELYAK’a ve Yurttaş Holding’e teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Yılmaz da “Elektrikten kaynaklı yangınlar, elektriklerin gidip gelmesiyle cihazlarda yaşanan arızalar günümüzün konusu. Bizim okulumuza böyle bir cihaz takılarak bundan bertaraf olmamız çok sevindirici. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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