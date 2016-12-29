Bursa'da kapanan 104 mahalle yolu açıldı

BURSA, () - BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyu kapanan 104 mahalle yolunu açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 104 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan’da 13, Gemlik’te 7, Gürsu’da 2, İnegöl’de 19, İznik’te 2, Keles’te 18, Kestel’de 11, Nilüfer’de 10, Orhaneli’nde 19, Orhangazi’de 1 ve Osmangazi’de 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bursa genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

YOLCULAR KARA SAPLANAN OTOBÜSÜ İTTİ

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürsu TOKİ’lerde kalan vatandaşları Otosansit’e getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait D23 nolu otobüs yokuş aşağı inerken, Dışkaya mevkisinde önündeki otomobil nedeniyle fren yaptı. Kayan otobüs, yol kenarında biriken kara saplandı. Otobüsteki 40 yolcu inerek otobüsü itti. Kardan çıkarılan otobüs yolcuları alarak kent merkezine geldi.

Otobüsün kaymasıyla panikleyen yolculardan Halil İbrahim Yılmaz, otobüs kardan çıkarılmaya çalışılırken devrilme tehlikesi geçirdi.

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