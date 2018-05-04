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Bosna Hersek’in tarihi Çeşmesi Ümraniye’de akıyor 

İSTANBUL,()-ÜMRANİYE Belediyesi tarafından yenilenen Dr. Sadık Ahmet Parkı ve sebil çeşmesinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Saraybosna’nın tarihi çeşmesinin aynısı olan “Sebil Çeşmesi” de Ümraniye’de Bosna...

Bosna Hersek’in tarihi Çeşmesi Ümraniye’de akıyor 

İSTANBUL,()-ÜMRANİYE Belediyesi tarafından yenilenen Dr. Sadık Ahmet Parkı ve sebil çeşmesinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Saraybosna’nın tarihi çeşmesinin aynısı olan “Sebil Çeşmesi” de Ümraniye’de Bosna kültürünü yaşatıyor.

 

Halkın sosyal yaşam alanları içerisinde bulunan park ve yeşil alanlarda yenileme çalışmalarına devam eden belediye yaptığı hizmetlerde estetiğe ve tarihi değerlere  de ayrı bir özen gösteriyor. Bu kapsamda Saraybosna’nın simgesi olan tarihi çeşmenin aynısı Ümraniye’de açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Dr. Sadık Ahmet Parkı; Bosna Hersek’in tarihi Sebil Çeşmesi ve Bosna kültürüne ait zambak desenli işlemeli mermerler ile Bosna kültürünün değerleri de Ümraniye’de yaşatılıyor.

Cengiz Topel Caddesi’nde yapılan açılışa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışı yapılan iki eserin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,” Bu park Dr. Sadık Ahmet’in adını taşıyor. Bu park vardı fakat biz bunu yeniledik. Çeşme de dost ülke Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da küçük bir Bursa olan Baş Çarşı'nın sembolüdür. Cuma namazı çıkışı istedik ki bir açılıştan ziyade şehitlerimize dua edelim, onlara yad edelim” ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜLÜ/ FOTOĞRAFLI)

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