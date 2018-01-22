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Bir ayda bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdılar

ÜMRANİYE Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmasında ayda ortalama...

Bir ayda bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdılar
ÜMRANİYE Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmasında ayda ortalama bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.

İlçe geneli okullar, işyerleri ve sitelerde gerçekleştirdiği çevre bilinci seminerleriyle, doğa dostu belediyecilik çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, toplama çalışmalarında 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon ve 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç kullanıyor. Ayrıca ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara ve konteynerlerde evsel atıklardan ayrıştırılarak kaynağında biriktirilip ayrı toplanıyor. Ekipler; sanayi bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi ambalaj atıklarının fazla olduğu bölgelerde ise kanca vinçli konteynerler ile toplama işlemini sağlıyor.

"HAMMADDE TASARRUFU SAĞLANIYOR"

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip baylanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.

(FOTOĞRAFLI)

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