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Beyoğlu ile Pec arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

İSTANBUL,()-BEYOĞLU kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi ile Macaristan’ın Pec şehri arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Demircan, “Birçok kardeş şehir anlaşması yaptık...

Beyoğlu ile Pec arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı

İSTANBUL,()-BEYOĞLU kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediyesi ile Macaristan’ın Pec şehri arasında Kardeş Şehir Anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Demircan, “Birçok kardeş şehir anlaşması yaptık ama bana en çok heyecan verenlerden birisi Pec şehri oldu” dedi.

2008 yılında işbirliği anlaşması imzaladığı Macaristan’ın Pec şehri ile Kardeş Şehir Anlaşması imzalayan Beyoğlu Belediyesi, kardeş şehir sayısını 30’a yükseltti. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen imza törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, Macaristan Ankara Büyükelçisi H.E. Gabor Kiss ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich katıldı.

“BİRÇOK KARDEŞ ŞEHRİMİZ OLDU”

İmza töreninin ardından açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Birçok kardeş şehir anlaşması yaptık ama bana en çok heyecan verenlerden birisi de Pec şehri oldu. Çünkü Pec’te kendimizi Beyoğlu’nda hissediyoruz. Orada ki tarih ve kardeşlik bu duyguyu bize hissettiriyor. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. İyi ki bu kardeşliği gerçekleştirdik.” dedi.

“BU ANLAŞMAYA İMZA ATIYOR OLMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM”

Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt ise, “Beyoğlu Belediyesi ile bu anlaşmaya imza atıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İş birliği bağlamında katkısı olan paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin içgüdüm içerisinde çok büyük bir projeye imza attığını düşünüyorum. Bu anlaşmanın ilişkilerimizi pekiştirmek bağlamında ileriye dönük olarak çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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