Beyoğlu Belediyesi'nden bin öğrenciye Çanakkale turu

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale’ye gitmek isteyen öğrencileri geri çevirmedi. Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Çanakkale’ye götürülen yaklaşık bin öğrenci, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nı gezdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 'Okulda Buluşalım' projesi kapsamında okullara yaptığı ziyaretlerde öğrencilere verdiği 'Çanakkale Turu' sözünü yerine getirdi. Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören yaklaşık bin öğrenci Beyoğlu Belediyesi tarafından Çanakkale’ye götürüldü.

ÖĞRENCİLER, ÇANAKKALE VE GELİBOLU YARIMADASI’NI GEZDİ

Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle üç ayrı kafile ile Çanakkale’ye götürülen öğrenciler Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nı gezdi. Gözetmenler ve rehberler eşliğinde Eceabat, Dur Yolcu Yazısı, Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conk Bayırı, Çanakkale Şehitlik Abidesi, Seddülbahir Kalesi, Kanlı Sırt ve Şahindere Şehitliği’ni ziyaret eden öğrenciler, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür etti.

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