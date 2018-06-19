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Beylikdüzü Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarını hızlandırdı

İSTANBUL, () - SAKARYA’NIN Sapanca İlçesi’ndeki ormanlık alanda dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümünün büyük üzüntü yaratması üzerine Beylikdüzü Belediyesi hayvanlarla ilgili çalışmalarına hız...

Beylikdüzü Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarını hızlandırdı

İSTANBUL, () - SAKARYA’NIN Sapanca İlçesi’ndeki ormanlık alanda dört bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümünün büyük üzüntü yaratması üzerine Beylikdüzü Belediyesi hayvanlarla ilgili çalışmalarına hız kazandırdı. Yaşam hakkının sadece insanlar için değil hayvanlar için de oldukça önemli olduğunun bilinciyle hareket ederek 2017 yılında 2 bin 350 hayvanın tedavisini gerçekleştirip 400 hayvanın sahiplendirilmesini sağlayan belediye, 2018 yılında daha fazla hayvanın tedavisini yapmak için çalışacaklarını açıkladı.

Sapanca’da yaşanan olayın büyük üzüntü yarattığını söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, hayvanları koruyan ve sahip çıkan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, öncelikli hedeflerinin sokakta yaşayan ve bakıma muhtaç olan hayvanlara daha donanımlı bir barınma imkânı sunarak ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti.

FELÇLİ VE HASTA HAYVANLAR İÇİN TEDAVİ İMKÂNI

Hayvanlar için oldukça konforlu rehabilitasyon merkezlerinden; kedi evlerine, hayvan bakım ünitelerinden; sahiplendirilme işlemlerine kadar birçok alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Tunçel, “Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak  ilçemizde bulunan felçli ve tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımız için de kurduğumuz çok kapsamlı ünitelerimiz mevcut” şeklinde konuştu.

BEYLİKDÜZÜ’NDE 400 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Hayvan haklarını koruyan ve sahip çıkan bir kurum olarak öne çıkan Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2017 yılından bugüne 2 bin 350 sokak hayvanını tedavi ederek 400 hayvanın sahiplendirilmesini sağladı. Ayrıca 2 bin 290 hayvanın kuduz aşısı yapılarak bin 780'inin de kısırlaştırma işlemi yapıldı.

(FOTOĞRAF)

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