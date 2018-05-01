BEŞİKTAŞ'TA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İhsan YALÇIN-Can EROK / İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta 2 kişi daha gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin gözaltın alınması
İhsan YALÇIN-Can EROK / İSTANBUL,() Beşiktaş'ta 2 kişi daha gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Görüntü Dökümü: -------------------- -Şüphelilerin gözaltın alınması
01 Mayıs 2018 Salı 16:56
İhsan YALÇIN-Can EROK / İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta 2 kişi daha gözaltına alındı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin gözaltın alınması
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