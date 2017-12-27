Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi

BERBER DÜKKANINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul Avcılar'da bir berber dükkanına kapıyı tornavida ile zorlayarak giren hırsız yaklaşık 100 TL tutarında eski tıraş makineleri ve 15 poşet çay çaldı. Kamera görüntülerini izleyen berber Öztürk...

BERBER DÜKKANINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul
Avcılar'da bir berber dükkanına kapıyı tornavida ile zorlayarak giren hırsız yaklaşık 100 TL tutarında eski tıraş makineleri ve 15 poşet çay çaldı. Kamera görüntülerini izleyen berber Öztürk Karahan, hırsızın içerideki 3 küçük televizyon, içinde 500 TL'ye yakın para bulunan sadaka kutusunu götürmemesine şaşırdığını belirterek, şikayetçi olmayacağını söyledi.
Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki Öztürk Karahan'a ait berber dükkanında saat 02.00 sıralarında geldi. Yüzünü saklama gereği duymayan kimliği bilinmeyen hırsız, kolunda sakladığı tornavidayı çıkararak kapıyı zorladıktan sonra içeri girdi. Bir süre içeride emekleyerek ilerleyen hırsız, berber koltukların yanındaki etajerlerin çekmecelerini tek tek açarak kullanılmış, büyük bölümü eski birkaç eski tıraş makinesi ile biraz bozuk parayı alarak poşete koyup götürdü.
Sabah işyerine gelen kalfa ve çıraklar kapıyı açık görünce Karahan'a bilgi verdi. İşyerindeki kamera kayıtlarını inceleyen Öztürk Karahan, hırsızın her koltuğun karşısında bulunan 3 küçük led televizyon, içerisinde müşterilerin attığı 500 TL'ye para bulunan sadaka kutusunu çalınmadığını sadece eski birkaç tıraş makinesi, biraz para ve bir kalfanın 15 poşet çayının çalındığını gördü. Karahan, hırsızlığı arkadaşlarına gülerek anlatırken, "Hırsızın insaflısı mı, aptalı mı işyerimize girdi anlayamadım. Bu ne biçim hırsız anlayamadım gitti. Kameraları fark etmemiş de olamaz. Berber dükkanından ne çalabilir ki? Para edebilecek şeyleri çalmamış. Gecenin 02.00'sinde 15 poşet çay, birkaç eski tıraş makinesi çalmak için hırsızlık yapılır mı? İhtiyacı varsa sabah bana gelse ona 100 verirdim. Bu kadar uğraşmasına gerek kalmazdı. Şimdi polisin de dünya kadar işi vardır. Onları da meşgul etmeyi düşünmüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Hırsızlık anının güvenlik kamera kaydı
-Öztürk Karahan ile röp.
-İş yerinden detaylar
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,