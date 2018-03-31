Başkan Demircan: Sağlıklı bir aile doğru iletişimden geçiyor

BEYOĞLU Belediyesi'nin düzenlediği Psikoloji Seminerleri'nin altıncısında çocuklarla doğru iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı. Seminere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Sağlıklı bir aile ve çocuk için doğru iletişim yöntemlerini kullanmalıyız" dedi.

Piripaşa Semt Konağı'nda düzenlenen Psikoloji Seminerleri'nin altıncısı Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya tarafından verildi. 'Çocuklarda Doğru Davranış Kazandırma' konulu seminerde, ailelere çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı. Seminere Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

"İNSANLAR PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ DUYABİLİR"

Sağlıklı bir aile ve çocuk yetiştirmek için doğru iletişimi yöntemlerini kullanmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Bu kapsamda vatandaşlarımız için eğitici kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Hedefimiz bu tip programları sıklaştırmak. İnsanlar günlük problemler karşısında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir, bu gayet doğal bir şey. Önemli olan insanların içerisinde bulunduğu durumu doğru yönetmesi. Önce aile hekimleri, sonra sağlıklı beslenme, şimdi de psikolojik destek merkezleri, dolaysıyla doktorlarımız bunun için var. Bunların her biri aslında bir terapi, her biri özel ve hepimizin ihtiyaç duyduğu genel şeyler” diye konuştu.

"HEDEFİMİZ EĞİTİCİ PROGRAMLARI SIKLAŞTIRMAK"

Sağlıklı iletişimin eğitimle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Demircan, “İnsan insanla beraber ve insan insanın kurdu değil, insan tek başına bir varlık değil, ailesiyle, çevresiyle yaşamını sürdürmek zorunda. Eğitim sadece okulda olmuyor. Beyoğlu Belediyesi olarak Semt konaklarımızda vatandaşlarımız için birçok eğitici kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Şimdi de Psikolojik Seminerler düzenlemeye başladık. Hedefimiz bu tip eğitici programları daha da sıklaştırmak” ifadelerini kullandı.

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