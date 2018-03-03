Başkan Demircan, öğrencilere 'Bilişim Çağı’nın önemini anlattı

İSTANBUL, () – 14 YILDIR devam eden “Okulda Buluşalım” projesi kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerle bir araya geldi. Demircan, “Hangi mesleğe sahip olursan ol, mesleğin derinliğinin yanı sıra yazılım bilmenin de gerekli olduğu bir çağa doğru gidiyoruz” dedi.

Beyoğlu’nda hayata geçirilen “Okulda Buluşalım” Projesi ile okulların sorunları yerinde çözüme kavuşturuluyor. Öğrencilere, Bilişim Çağı’nın önemi ve sunduğu fırsatlar üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hangi mesleğe sahip olursan ol, mesleğin derinliğinin yanı sıra yazılım bilmenin de gerekli olduğu bir çağa doğru gidiyoruz. Gelecek dönemde yazılım bilmekte okuma yazma bilmek kadar kıymetli olacak” dedi.

“GELECEK YAZILIM ÜZERİNE KURGULANIYOR”

Başkan Demircan, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide geleceğin yazılım üzerine kurgulandığını belirterek, “Avukat da olsan, doktor da olsan, hangi mesleğe sahip olursan ol işi kolaylaştırıcı cihazlar ve makineler akıllı olacağı için mesleğin derinliğinin yanı sıra en az mesleğin kadar bir parça da yazılım bilmenin gerekli olduğu bir çağa doğru gidiyoruz. Gelecek dönemde yazılım bilmekte okuma yazma bilmek kadar kıymetli olacak, en azından iddia sahibi olan gençler için” ifadelerini kullandı.

“BİLİŞİM ÇAĞINA UYGUN APLİKASYONLAR GELİŞTİRİYORUZ”

Belediye olarak Bilişim Çağı’na uygun aplikasyonlar geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Demircan, “Biz bu süreçte Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu’nda var olan bütün dataları geliştirdiğimiz ‘Smart Beyoğlu’ uygulamasına yükledik. 10 bin kişi bundan istifade edecek. Çalışmalarımız bununla da sınırlı değil. İstiklal Caddesi’nde öğrencilerimiz için bir Gençlik Merkezi yaptırıyorum. İçinde 4 tane atölye var. O atölyelerde yazlımı teşvik eden dersler olacak ve bu derslere merakı olan her gencimiz, yavrumuz gelebilecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, programın ardından daha sonra öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve velilerin taleplerini dinledi.

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