Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım
Türkiye sandık başında... Sonuç akşam açıklanacak
Türkiye Sandık başında
CHP Sözcüsü Tezcan'dan Şanlıurfa için güvenlik çağrısı
Doğu da tehdit ve sahte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sandık önünde ilgi

Başkan Çağırıcı:  Halkımız en doğru kararı verecektir

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, oyunu Mahmutbey Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda kullandı. Seçime ilgiden memnun olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Halkımız, hem ülkemiz ve milletimizin geleceği hem de İslam...

Başkan Çağırıcı:  Halkımız en doğru kararı verecektir
BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, oyunu Mahmutbey Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda kullandı. Seçime ilgiden memnun olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Halkımız, hem ülkemiz ve milletimizin geleceği hem de İslam aleminin yarını için en doğru en güzel kararı verecektir” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sabah erken saatlerden itibaren ilçede sandık kurulan okulları dolaşarak oy verme işlemlerini yerinde izledi. Çağırıcı eşi ve çocuklarıyla birlikte saat 15.00’da Cumhurbaşkanlığı ile 27. Dönem Milletvekilliği için oyunu 3209 numaralı sandıkta kullandı.

Başkan Çağırıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sakin ve sorunsuz bir seçim süreci geçirdik. İnşallah güven ve huzur içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Gelişmiş ülkelerde bile olmayan oranda bir katılım olduğunu görmek demokrasi adına bizi sevindiriyor. Bugün sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Halkımız hem ülkemiz ve milletimizin geleceği hem de İslam aleminin yarını için en doğru en güzel kararı verecektir. Allah hayırlı uğurlu etsin”

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325