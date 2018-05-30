Başakşehirli öğrenciler organik tarımla buluştu

ATIL durumda olan okul bahçesini sebze ve meyve ekerek verimli hale getiren Başakşehirli öğrenciler, üreterek tüketmenin mutluluğunu yaşadı. Velilerle birlikte organize edilen çalışmalar sonucunda çorak ve bakımsız olan okul bahçesi verimli hale getirilerek sebze ve meyve yetiştirilmeye başlandı.

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu’nda başlatılan “Topraktan Sofraya ” projesi ile okul öğrencileri organik tarım yaparak kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyor. Yaklaşık 650 öğrencinin faydalandığı hobi bahçesi 5’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Müfredatla paralel olarak ilerleyen uygulama öğrencilerin toprağı tanıması, bitki yetişme süreçlerini öğrenmelerini amaçlıyor.

Toprakla ilk defa temas eden çocukların olduğunu ifade eden projeden sorumlu Müdür Yardımcısı Enver Tuncay projeyle ilgili, “Çocuklarımız ellerinden geldiğince tohumları ekerek büyütmeye çalışıyor. Bir ay içerisinde de hasatları toplamaya başlayacağız. Önümüzdeki senelerde de bu projeyi geliştirerek devam ettireceğiz. Çocukların mutluluğunu gördükçe çok doğru bir iş yaptığımıza inanıyorum” dedi.

Çapalama, gübreleme ve ekim aşamasından geçen hobi bahçesinde; domates, salatalık, fasulye, mısır, patlıcan, soğan, ayçiçeği, biber ve çilek gibi birçok sebze ve meyve fidesi mevcut. Topraktan sofraya gelen sebzelerin hangi evrelerden geçtiğini tecrübe ederek öğrenen öğrenciler bir aydır devam eden çalışmalar sonucunda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri de yemeğe başladı.

(FOTOĞRAFLI)