Başakşehir’de eğitim yazın da devam edecek

İSTANBUL, () -BAŞAKŞEHİR Belediyesi yaz aylarında düzenlediği bilgievi kulüpleri etkinlikleri, izcilik kampları ve gençlik kampları ile çocuklara ve gençlere hem tatil imkânı sunuyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Başakşehir’de eğitim yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Çocuklara ve gençlere yönelik hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir Belediyesi, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından Enez Gençlik Kampı ve İzcilik Kampı’nın yanı sıra Bilgievleri yaz etkinliklerinin kapılarını açacak. 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz etkinliklerinde öğrenciler, yoğun geçen sezonun ardından yenilenme ve dinlenme fırsatı bulacak.

İlçe genelindeki 7 Bilgievi’nde yürütülen ‘Yaz Dostum’ projesi ile tatilde de öğrencilerin yanında olmaya devam edecek. Bilgievleri Yaz Okulu etkinlikleri ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri ve tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeleri sağlanacak. Yaz Okulu’nda öğrencilerin manevi ve değerler eğitimine ağırlık verilecek.Yaz Okulu kapsamında her hafta sonu Cumartesi günleri, öğrencilerin tarihi, kültürel, dini ve milli değerleri yakından tanımasını sağlayacak geziler de düzenlenecek.

BAŞAKŞEHİR’DE İZCİLER KAMPTA BULUŞACAK

Başakşehir Belediyesi tarafından Enez Gençlik Kampı ve Şamlar Orman Alanı’ndaki İzcilik Kampı etkinliklerine bu sene de devam edecek. Geleneksel olarak 2011 yılından itibaren düzenlenen “Başakşehir İzci Kampı”, 11-15 yaşları arasındaki izcileri ağırlayacak. 7 hafta sürecek olan ve her hafta 300 kişi olmak üzere toplamda 2 bin öğrenci izcilik kampına misafir olacak.

İzcilik kampında çocuklara, Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı'nda orman içerisindeki özel tesislerde eğitim verilecek. Kamplara katılan öğrenciler tabiatla uyumlu yaşamayı öğrenirken, zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal olarak karakter gelişimine katkı sağlamayı da öğrenecek. İzciler; yürüyüş, tırmanma, ok atma, ilk yardım temel bilgiler gibi çeşitli aktivitelerle eğlenerek izcilik görevlerini de yerine getirecek. Bu yıl yaklaşık 3 bin genci ağırlayacak. 2 Temmuz’da başlayacak ve 8 hafta sürecek kampta öğrenciler için yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu, kitap okuma, konferanslar, değerler eğitimi, panel, münazaralar, "bana kendini anlat" konuşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek. Başakşehirli gençlerin ulaşımdan konaklamaya kadar her türlü hizmetten ücretsiz olarak faydalanacağı Enez Gençlik Kampı, ”bir hayalim var” projesi ile 10 Eylül’de sona erecek.

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