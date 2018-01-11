Balıkesir yabancı yatırımcılara tanıtıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun davetlisi olarak farklı ülkelerden gelen yatırımcılar için Balıkesir'i tanıtım toplantısı yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs açıklamasının yer aldığı video da izlendi ve daha sonra yabancı işadamlarına yatırım konularında sunum yapıldı.

“BALIKESİR YATIRIM İÇİN CAZİP BİR İL”

Toplantıda konuşan ve yabancı yatırımcıları Balıkesir’e yatırım yapmaya davet eden Başkan Zekai Kafaoğlu şöyle dedi: “Balıkesir Türkiye’yi doyuran bir il. Balıkesir tarım ve hayvancılığın başşehri. İlimiz maden, tarım, hayvancılık, konut, turizm ve sanayi alanında yatırım için kaçırılmaz fırsat. Balıkesir iki tane denizi, jeotermal kaynakları, dağları ve ovalarıyla tam bir yaşanacak turizm şehri. Yatırım yapmak isteyen, Balıkesir’de pozisyon almak isteyen herkes acele etmeli. Yarın çok geç olabilir. Çünkü artık Balıkesir, büyükşehir olduktan sonra keşfedildi. Bu zamana hakikatten bu güzellikleriyle, bu zenginlikleriyle keşfedilememiş tanıtımı, reklamı yapılmamıştı.

TÜRKİYE'NİN 10 NUMARALI İLİ OLACAK

Bundan sonra Balıkesir’de iş adamlarımızla, bürokratlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle beraber Balıkesir’in önemini, Balıkesir’in taşıdığı değerleri hak ettiği yeri alma noktasında hareket edeceğiz. Bu gayretimizin sonucunda plakası gibi Türkiye’nin 10 numaralı ili olacak. Balıkesir’in artık odak bir şehir."

“BİRARAYA GELMELİYİZ”

'Balıkesir’i dünyaya ve İslam ülkelerine nasıl tanıtabiliriz, yatırımcıları nasıl çekebiliriz' diye gerçekleştirdiğimiz ilk gayretimiz, ilk mütevazi çalışmamız. 20 iş adamının geleceğini belirtmiştim, fakat 8 ülkeden 30 işadamı geldi" diyen Başkan Kafaoğlu "Her birisi bizim gönül coğrafyamızdan, bizim inançlarımızdan, Müslüman ülkelerden, ciddi sermayeleri var. İslam ülkeleri bir araya gelebilse, sermayelerini ve güçlerini birleştirebilse, birbirleriyle ticaret yapabilse, hiç kimse Müslüman ülkelere yan bakamaz, onlarla ilgili bir takım planlar yapamaz. Bir araya gelebildiğimizde Birleşmiş Milletlerden kararı nasıl çıkarabildiğimizi hep beraber gördük" şeklinde konuştu.

Konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü başkent yapma kararının ardından gelişen olaylara da değinen Kafaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızı meclis konuşmasında dinledik. Henüz Birleşmiş Milletlerden karar çıkmadan, Trump’ın böyle bir niyeti olduğu zaman yaptığı bir konuşmaydı. ABD bu kararı aldığında İslam İşbirliği Teşkilatını topladı, alınan kararları Birleşmiş Milletler'e taşıdı. ABD'nin Kudüs konusunda tek taraflı almış olduğu kararı Birleşmiş Milletler de red ettirdi. Bu birlik ve beraberliğimiz siyasi konularda olduğu gibi, ekonomide, yatırımda, ticarette, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde de olmalı.” dedi.

Kuzey Afrika, Suudi Arabistan ve körfez ülkelerinden gelen yatırımcılar toplantının ardından ülkelerine döndü.

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