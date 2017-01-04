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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Maral'ı kadrosuna kattı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bartın Polisgücü'nden orta oyuncu Maral Aktaş'ı kadrosuna dahil etti. 30 yaşında ve 1.85 boyundaki tecrübeli oyuncu, Balıkesir ekibiyle sezon sonuna...

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Maral'ı kadrosuna kattı
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bartın Polisgücü'nden orta oyuncu Maral Aktaş'ı kadrosuna dahil etti. 30 yaşında ve 1.85 boyundaki tecrübeli oyuncu, Balıkesir ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Aktaş, "Güçlü bir ekibe geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için çaba göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
Voleybol Şube Sorumlusu Ömer Marmaralı, tecrübeli bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek ikinci yarıda voleybolseverlerin  daha farklı bir Büyükşehir Belediyespor izleyeceklerini söyledi. Balıkesir temsilcisi ilk yarıda oynadığı 13 maçta 8 galibiyetle 22 puan topladı ve 6'ncı sırada yer aldı. 

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