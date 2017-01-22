BAL'da liderler mağlup
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta lider Turgutluspor, deplasmanda Gaziemir Gençlik'e 1-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu yenilgiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alma şansını kaybetti. Zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda...
22 Ocak 2017 Pazar 16:20
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta lider Turgutluspor, deplasmanda Gaziemir Gençlik'e 1-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu yenilgiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alma şansını kaybetti. Zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Etispor'u 4-1 mağlup etti. Grupta diğer maçlarda sonuçlar şöyle: Alaşehir Belediyespor-Kocaçeşmespor: 1-1, Somaspor-Karabiga: 2-1, Çiftay Yeşilova-Alaçatıspor: 3-1. BAL 8. Grup'ta ise Çiğli Belediyespor evinde Utaş Uşakspor'a 2-1 mağlup olarak liderliği Sökespor'a kaptırdı. Söke temsilcisi kendi sahasında Karpuzlu Belediyespor'u tek golle dize getirip zirveyi ele geçirdi. Diğer maçlarda sonuçlar şöyle: Aliağa Futbol-Didim Belediyespor: 2-0, Demirten Yeşilköy-Ödemişspor: 0-1, Pamukkalespor-Ortaca Belediyespor: 1-7, Yatağanspor-Denizli Sarayköy: 1-0.
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