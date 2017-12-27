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BAKIRKÖY VE MALTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik Bakırköy ve Maltepe'de iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda...

BAKIRKÖY VE MALTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik Bakırköy ve Maltepe'de iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda kokain ve skunk ele geçirildi. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir evde uyuşturucu serası kurulduğunu belirleyerek çalışma 
başlattı. Geçtiğimiz günlerde eve baskın düzenlendi. Operasyonda bir kilo 590 gram skunk ele geçirdi. M.B.O. ve M.N.İ. gözaltına alındı.
Polis ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerin yakalanmamak için havalandırma, aydınlatma ve ısıtma düzeneklerini seyyar hale getirerek sürekli adres değiştirdiğini belirledi.
 
GEVREK PAKETİNDE KOKAİN 
Narkotik polisleri Bakırköy'de yaptığı denetimlerde hareketlerinden şüphelendiği Kolombiya uyruklu Lady M.'yi durdurdu. Polis, Lady M.'nin valizinde yaptığı aramada mısır gevreği ve kahve paketlerinde 10 kilo 700 gram kokain ele geçirdi. 
 
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B.O. ve Lady M. tutuklanırken, M.N.İ. ise serbest kaldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
------------------------
(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü 
-Ele geçirilen mısır gevreği paketleri
-Kokainlerin görüntüsü
-Skunkların görüntüsü
-Genel ve detaylar 
 
(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonları
-Ekiplerin valizde bulunan paketleri incelemesi
-Paketlerden çıkan kokain
-Evdeki seradan görüntü
-Polis ekiplerinin evde arama yapması
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar

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