Bağcılar’da iki ayda 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi

İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi tarafından maddi imkanları kısıtlı olan 2 bin 706 çocuk ilçede bulunan özel hastanelerde sünnet ettirildi. Çocukların sünnet kıyafetleri de Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan ücretsiz olarak karşılandı.

Bağcılar’da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için Bağcılar Belediyesi’nce her yıl gerçekleştirilen sünnet etkinliği devam ediyor. Mayıs ayı sonunda başlayan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 706 çocuk için başvuru yapıldı. Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne kayıt yaptıran aileler aldıkları sünnet kağıdıyla beraber ilçedeki 4 özel hastaneye gönderiliyor. Hastanede en son teknolojiyle sünnet ettirilen çocukların asasından gömleğine ve şapkasına kadar sünnet kıyafetleri ise Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Hayır Çarşı’sından temin ediliyor.

“ÇOCUKLARIN EN HİJYENİK ŞARTLARDA SÜNNET OLMALARINI SAĞLIYORUZ”

Sünnet olan çocukları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bağcılarlı ailelerimizi bu özel günlerinde yalnız bırakmıyoruz. Çocukları en hijyenik şartlarda sünnet olmalarını sağlayarak onların mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi.

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