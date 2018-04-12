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Bağcılar’da bahar Nostalji Bahçeleri’nde yaşanıyor

BAĞCILAR’da ağaçların çiçek açmasıyla beyaza bürünen Nostalji Bahçeleri, vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar soğuk günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle gelen baharın tadını...

Bağcılar’da bahar Nostalji Bahçeleri’nde yaşanıyor
BAĞCILAR’da ağaçların çiçek açmasıyla beyaza bürünen Nostalji Bahçeleri, vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar soğuk günlerin ardından güneşin yüzünü göstermesiyle gelen baharın tadını Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri’nde çıkarıyor. 

Çocuk, yaşlı ve genç her yaştan ilçe sakini yeşilin en güzel tonlarının bulunduğu Kiraz ve Kayısı bahçesine akın ediyor. Kartpostallık görüntü oluşturan Kiraz Bahçesi’nde vatandaşlar bol bol fotoğraf çekilirken aynı zamanda çimler üzerinde piknik yapıyor. Çocuklar da oyunlar oynayarak meyve bahçelerinin tadını çıkarıyor.

 “NOSTALJİ BAHÇELERİMİZDE KOMŞULUKLAR PEKİŞİYOR”

84 Kiraz ve 88 Kayısı ağacının bulunduğu Nostalji Bahçeleri sıcak havalarda gençlerin de uğrak yerlerinin başında geliyor. Kimi yeşilliklere uzanıp kitap okumayı kimi de bembeyaz açan çiçeklerin etrafında fotoğraf çekilmeyi tercih ediyor.

Mevsimin keyfini çıkarmak isteyen hemşehrilerini Nostalji Bahçeleri’ne davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Baharın gelmesiyle kışın griliği yok olup doğa yeniden canlanır. Tazelenen doğa insana yaşama umudu ve heyecan veriyor. Ağaçların çiçek açtığı kayısı ve kiraz bahçelerimizde şu an baharı yaşamanın tam zamanı. Hemşehrilerimiz Nostalji Bahçelerimizde komşuluk ilişkilerini pekiştiriyor” dedi.

( FOTOĞRAFLI)

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