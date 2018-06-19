Bağcılar’da, “7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

İSTANBUL, () - Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen “7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali"nin ilk gününde yöresel sanatçılar, seslendirdiği türkülerle davetlileri coştururken, halk oyunları gösterileri de ilgiyle izlendi. Kemençe, davul ve saz sesinin yükseldiği festival sırasında davetliler bolca halay çekip eğlendi.

Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festival, Giresun, Bolu, Karaman ve Ardahan derneklerinin halk oyunları gösterileriyle başladı. Program daha sonra yöresel sanatçıların mini konserleriyle devam etti.

Festival’de konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçenin her geçen yıl büyük projelere kavuştuğunu belirtti. Hizmete sunulan projelerin 7’den 70’e tüm hemşehrilerine hitap ettiğini ifade eden Çağırıcı, “Ramazan ayını iklimine uygun şekilde yaşadık. 130 bin hemşehrimizle iftar sofralarında buluştuk. Sahur programlarında bir araya geldik. Ramazan Bayramı’nda bolca dua yaptık. Şimdi de geleneksel festivale ev sahipliği yapıyoruz. Festival vesilesiyle kültürümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatıyoruz. Tüm bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz” dedi.

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