Azerbaycan'da Sakatlanan milli sporcu Savaş Bekar'ın tedavisi sürüyor

AZERBAYCAN'da düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'ndaki Wushu müsabakasında rakibinin faullu darbesiyle sakatlanan milli sporcu Savaş Bekar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuyu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.Azerbaycan’da düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları’na 339 sporcu ile katılan Türkiye, 9 branşta 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz toplamda 195 madalya kazandı. Oyunların Wushu branşında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Savaş Bekar, turnuvayı 3'üncü tamamlarken son müsabakasında üzücü bir sakatlık yaşadı. Rakibinin faullü diz darbesiyle çenesinden sakatlanan milli sporcu, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, milli sporcuyla yakından ilgilenirken, Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden sporcuyu hastanede ziyaret etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, milli sporcu ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında kendisinden bilgiler aldı. İl Müdürü Eskici, Savaş Bekar’a, yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı üzüntüsünü bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

FOTOĞRAFLI