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Avcılar Milli Eğitim Müdürü: İyi davranılan öğrenci dersi sabote etmez

AVCILAR Milli Eğitim Müdürü Emin Engin,  lise yöneticileri ve lise eğitimini tamamlayan öğrencilerle ile sohbet toplantısı düzenleyerek, karşılaşabilecekleri zorlukları yaşamdan bazı örneklerle anlattı. Engin, mezunlardan olumsuzluk veya...

Avcılar Milli Eğitim Müdürü: İyi davranılan öğrenci dersi sabote etmez
AVCILAR Milli Eğitim Müdürü Emin Engin,  lise yöneticileri ve lise eğitimini tamamlayan öğrencilerle ile sohbet toplantısı düzenleyerek, karşılaşabilecekleri zorlukları yaşamdan bazı örneklerle anlattı. Engin, mezunlardan olumsuzluk veya zorluklarla karşılaşıldığında hemen pes etmeden bazı şeyleri denemekten vazgeçmemelerini isterken, “Çözüm olmuyorsa başka bir yollara başvurulmalı. Unutmayın, bir eksiğiniz avantajı haline getirebilirsiniz. Karşılaştığınız zorlukları ayaklarınızın altına alıp onun üzerinde yükselme yolunu deneyebilirsiniz” dedi.
“Unutmayın; Karşılaştığınız bir zorluktan başka şekilde yararlanabilirsiniz. Asla vazgeçmeyin" diyen  İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin şunları söyledi:

"Her zorlukta lanet okuma yoluna gitmeyin. Zorluklar olgunlaşıp bizi biz yapar. Önemli olan o işaretleri yakalamaktır. Yaşamda karşınızdakine nasıl yaklaşırsanız aynı şekilde karşılık bulursunuz. Öğretmen arkadaşlarıma sürekli, ‘Sınıfta öğrencilere iyi davranın. Hepsi dersi çok iyi öğrenemeyecek. Ancak siz iyi davranınca öğrenemeyenler dersi sabote etmeyecek’ diyorum. Yaşamdaki hareketleriniz aksi seda gibidir ne bağırırsanız o yanıtı alırsınız. Unutmayın; Yaptığınız iyilik sizi huzura erdir. Düşen bir çocuğu yerden kaldırıp, bir hayvanı kurtardığınızda size minnet bakışı, teşekkürü, size bakışı sizi huzura erdirir. Sahip olduğunun tadını çıkaran mutludur. Ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsanız o kadar özgürsünüz. Her şeye ne kadar bağımlı iseniz özgürlüğünüz o derece kısıtlıdır. Ben 56 yaşındayım 10 sene önce yüksek lisansı bitirdim, dün doktoraya başlamak için bir üniversiteye başvurdum. İngilizceyi hallettim sayılır. Öğrenmenin yaşı yok. 15 günde 1 kitap bitiriyorum. Bol bol okumalısınız.”

(FOTOĞRAFLI)

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