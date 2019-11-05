Avcılar'da itfaiye seferber oldu, çatıdaki kedi alınamadı
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR’da 4 katlı binanın çatı boşluğundaki kedi, itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen yerinden çıkarılamadı. Gümüşpala Mahallesi’ndeki Coşkun Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında oturan...
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR’da 4 katlı binanın çatı boşluğundaki kedi, itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen yerinden çıkarılamadı.
Gümüşpala Mahallesi’ndeki Coşkun Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında oturan Şehnaz Selçuk, özellikle sabahları bir kedinin, evine bitişik binanın çatı boşluğundaki aralıktan miyavladığını fark ederek, itfaiyeden yardım istedi. Sevk edilen merdivenli itfaiye aracının sepetine çıkan itfaiye eri, kadının da yönlendirmesi ile kedinin bulunduğu çatı boşluğuna ulaştı. Çevre binalarda oturanların da ilgiyle izlediği kurtarma çalışmasında kedi, itfaiye erinden ürkerek içeri kaçtı. Kedinin bulunduğu binanın çatısına da çıkan itfaiye eri, ona ulaşamadı.
KURTARMAK İÇİN TIRMANMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM
Kedinin 5 gündür orada olduğunu söyleyen Şehnaz Selçuk, “Benim de bir kedim var. Çatı aralığından başını uzatarak özellikle gece, sabaha karşı sürekli miyavlayan kedinin sesine artık dayanamaz oldum. Onu kurtarmak için tırmanmayı bile düşündüm. İtfaiyeden yardım istedim, tüm çabayı harcadılar ancak o kedi oradan alınamadı. Kim tarafından getirildi veya oraya nasıl girmiş anlayamadım” dedi.
(FOTOĞRAF)
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